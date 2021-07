Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Streit um Zigarette endet in gefährlicher Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 04.07.2021, gegen 21:55 Uhr gerieten zwei Personengruppen in der Nähe des Kriegerdenkmals in der Hauptstraße in Neustadt/W. verbal in Streit, da die eine der Gruppen die Herausgabe einer Zigarette verweigerte. Im Verlauf dieser Streitigkeiten wurde ein 29-jähriger Neustadter durch drei bislang namentlich unbekannte männliche Personen der gegnerischen Gruppe angegriffen und verletzt. Der Neustadter erlitt durch den körperlichen Angriff Schmerzen im Kiefer und im Gesicht. Die Täter entfernten sich nach der Tatausführung in Richtung Badstubengasse/ Kellereistraße. Sie konnten trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Personen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

Neustadt: Teleskopschlagstock bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Neustadt, Lambrecht: Verkehrsteilnehmer durch Fahrweise gefährdet, Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) Am Montag, 05.07.2021, gegen 12:50 Uhr wurde die Polizei Neustadt auf einen dunklen Pkw aufmerksam gemacht, der auf der B39 von Neustadt in Fahrtrichtung Lambrecht scheinbar mehrfach die Mitte der Fahrbahn in Schlangenlinien überfuhr. Hierbei soll es auch zu mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen sein. Bei der 31-jährigen Fahrerin besteht der Verdacht, unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Neustadt sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des genannten Fahrzeugs gefährdet wurden. Betroffene können sich telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

