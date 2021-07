Heidelberg: Stadtnotizen 04.07.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Rund 1.000 Teilnehmende bei Tour des Aktionsbündnisses von Heidelberg nach Mannheim

Rund 1.000 Personen haben nach Angaben der Veranstalter am Sonntag, 4. Juli 2021, an einer Rad-Demonstration des Aktionsbündnisses „Raddemo 2021 – Radschnellweg Rhein-Neckar jetzt“ zwischen Heidelberg und Mannheim teilgenommen – darunter auch Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Als Schirmherr der Veranstaltung gab Würzner zunächst den Startschuss auf dem Friedrich-Ebert-Platz und sprach zum Abschluss bei der Kundgebung am Mannheimer Schloss. Zentrale Forderung des Bündnisses unter Federführung des ADFC ist eine schnelle Realisierung einer Radschnellverbindung zwischen Heidelberg und Mannheim. Würzner dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und versicherte noch einmal die Unterstützung der Stadt Heidelberg für die vorgetragenen Ziele.

„Es war ein tolles Erlebnis, mit so vielen Radlerinnen und Radlern in der Gruppe unterwegs zu sein. Dank E-Bikes werden Strecken wie zwischen Heidelberg und Mannheim künftig noch viel häufiger und von mehr Menschen auf zwei Rädern bewältigt werden. Und deshalb brauchen wir eine sichere und direkte Radschnellverbindung zwischen unseren Städten. Die heutige Demo hat gezeigt, wie groß und dringend der Bedarf dafür ist“, sagte Prof. Würzner.

In Heidelberg ist das Fahrrad schon heute das wichtigste Verkehrsmittel und die Stadt investiert Millionen in den Ausbau von Fahrradwegen, den Bau eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof oder einer Radbrücke über den Neckar. Allein im Haushalt 2021/22 wendet die Stadt Heidelberg 9,2 Millionen Euro für die Verbesserung der Radinfrastruktur auf. „Wir müssen den Radverkehr aber über Gemarkungsgrenzen hinaus denken und regional gute Bedingungen für das Fahrrad schaffen. Zwischen Neckargemünd und Heidelberg ist uns das mit einem Modellversuch auf der Bundesstraße 37 zuletzt gelungen. Es gehört zur klimafreundlichen Verkehrswende dazu, dass wir neue und sehr attraktive Wege für das Fahrrad finden und frei räumen“, erklärte Würzner.