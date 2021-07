Neustadt: Reparatur-Café Neustadt seit Juni wieder offen – nächster Termin am 06. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Im Juni 2021 hatte das ehrenamtliche Reparatur-Café nach 7 Monaten Corona-Pause wieder geöffnet. Insgesamt wurden 61 Geräte gebracht, bei über 50 Prozent war die Reparatur erfolgreich, bei 10 Prozent müssen noch Ersatzteile bestellt werden oder Recherchen angestellt werden.

Die neu eingeführte Terminvergabe war sehr erfolgreich und wird weitergeführt. Ein großes Lob geht an die Kunden, die pünktlich kamen und am Ende die Geräte wieder abholten. Wartezeiten waren kaum zu verzeichnen.

Am 6. Juli 2021 öffnet das Reparatur-Café ab 11:00 Uhr in der Spitalbachstraße 32 für Anlieferungen mit Termin. Ab 14:00 Uhr können Geräte auch ohne Termin gebracht werden, sofern noch freie Kapazität besteht.

Für die Terminvergabe rufen Interessierte unter der Nummer (06321 – 9159 829) an und sprechen auf den Anrufbeantworter. Ein Mitarbeiter ruft zurück und vereinbart den Annahmetermin. Alternativ kann die Anmeldung auch per E-Mail an das Reparatur-Café RepCafe-NW@gmx.de erfolgen (bitte Telefonnummer angeben). Auch hier erfolgt die anschließende Terminvereinbarung persönlich über Rückruf.