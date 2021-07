Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Handgreiflichkeiten in der Innenstadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 03.07.2021, gegen 20:30 Uhr, konnte im Rahmen der Streife festgestellt werden, dass es auf dem Marktplatz, in Neustadt/Weinstraße, zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen kommt. Noch bevor die Gruppen von den Polizeibeamten getrennt werden konnte, kam es zu weiteren Handgreiflichkeiten. Grund für die Streitigkeiten dürfte wohl sein, dass es zu Unstimmigkeiten zwischen den Betreibern eines Restaurants und einer Gruppe Gäste gekommen war. Es wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung sowie Körperverletzung aufgenommen und der Gästegruppe ein Platzverweis erteilt.

Neustadt: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 03.07.2021, gegen 11:25 Uhr kam es in der Talstraße, in Neustadt/Weinstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die drei beteiligten PKW fuhren hintereinander auf der Talstraße, als die vorderen beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten. Vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand fuhr der hinterste PKW auf das mittlere Fahrzeug auf, welches wiederum mit dem vordersten Fahrzeug kollidierte. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Der PKW des Unfallverursachers war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den anderen PKW entstand geringer Sachschaden. Der 81-jährige Unfallverursacher wurde kostenpflichtig verwarnt.

Neustadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

