Kreis Bad Dürkheim: Jetzt anmelden zum STADTRADELN 2021

Bad Dürkheim – Der dreiwöchige STADTRADELN-Zeitraum startet wie schon in den beiden Vorjahren Mitte August und endet in der Woche, in der traditionell der Bad Dürkheimer Wurstmarkt beginnt. Von Mittwoch, 18. August bis Dienstag, 7. September 2021 sind alle Menschen aufgerufen, möglichst oft das Auto stehenzulassen und stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld ermuntert zum Radeln: „Ich würde mich freuen, wenn wir auch dieses Jahr gemeinsam an unseren Erfolg anknüpfen und es mit unseren erradelten Kilometern wieder zu einem Preis schaffen könnten.“ Auch wenn es erst im August losgeht: Anmelden kann man sich bereits. Im vergangenen Jahr konnte der Landkreis Bad Dürkheim den Preis des Landes Rheinland-Pfalz für meisten Gesamtkilometer einheimsen.

„Der Startzeitpunkt liegt dieses Mal in den Sommerferien. Einige machen auch dieses Jahr Urlaub in der Heimat. Warum nicht schöne Radtouren in unserem Landkreis planen und die Kilometer für das Stadtradeln mitnehmen? Mit der Planung kann man schon beginnen und sich direkt online für das Stadtradeln anmelden“, so Ihlenfeld. Auch die beliebten Rallye-Fragen wird es wieder geben. Mitte August kann man sie online abrufen.

Anmeldung zum STADTRADELN und Aufzeichnung der geradelten Kilometer

Radler, die am STADTRADELN teilnehmen möchten, müssen sich über die Website www.stadtradeln.de online registrieren. Geradelte Kilometer kann jeder während des Aktionszeitraums über die STADTRADELN-App per GPS direkt erfassen lassen. Wer seine geradelten Kilometer nicht per App erfassen lassen möchte, kann die zurückgelegten Kilometer online in seinem STADTRADELN-Konto eintragen.

Je nachdem, in welcher Kommune man arbeitet, zur Schule geht oder lebt, ist die persönliche Registrierung auf der jeweiligen kommunalen Seite möglich:

Hintergrund

Der Kreis Bad Dürkheim und alle seine Gemeinden beteiligten sich 2019 erstmals an der Kampagne STADTRADELN. Als Rahmen und Aufhänger für gemeinsame Maßnahmen fiel der Beschluss dazu im Arbeitskreis Klimaschutz des Landkreises, der auf Basis der Kooperationsvereinbarung des Landkreises mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz und dem Verband Region Rhein-Neckar Anfang 2018 gegründet wurde.

STADTRADELN ist eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelte Kampagne des Klima-Bündnis, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. Mit der Kampagne steht Kommunen eine bewährte, leicht umzusetzende Maßnahme zur Verfügung, um in der Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit für nachhaltige Mobilität aktiv(er) zu werden. Im Rahmen des Wettbewerbs treten Teams aus KommunalpolitikerInnen, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und BürgerInnen für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Im Zeitraum 1. Mai bis 30. September sollen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Wann die drei STADTRADELN-Wochen stattfinden, ist jeder Kommune frei überlassen.