Neustadt: Landeszuschuss zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

Neustadt an der Weinstraße – Das Land bewilligt 539.000 Euro für den barrierefreien Ausbau von 24 Bushaltestellen in Neustadt an der Weinstraße. Das hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität bekannt gegeben.

„Der barrierefreie Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein wichtiger Baustein, um Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die von uns für dessen Ausbau in Neustadt an der Weinstraße bereit gestellten Mittel in Höhe von 539.000 Euro dienen außerdem der Verbesserung einer klimafreundlichen innerstädtischen Mobilität, die für das Erreichen unserer Klimaschutzziele von großer Bedeutung ist“, sagte Klimaschutzministerin Anne Spiegel zur Förderung des Projektes.

Mit dem barrierefreien Umbau der 24 Bushaltestellen im Stadtgebiet von Neustadt soll im kommenden Herbst begonnen werden. Im Zuge der Umgestaltung werden die Haltestellen unter anderem mit einem Busbord ausgestattet und mit einem Auffindestreifen mit Einstiegsfeld aus Bodenindikatoren und Begleitstreifen auf Höhe der vorderen Buseinstiegstür versehen. Abgeschlossen werden die Baumaßnahmen voraussichtlich Mitte kommenden Jahres. Der Landesbetrieb Mobilität wird in den nächsten Tagen den Zuwendungsbescheid erlassen.

Der Neustadter Beigeordnete Bernhard Adams freut sich über die gute Nachricht und bedankt sich beim Land Rheinland-Pfalz und den zuständigen Dienststellen für die gewährte Unterstützung. Die 24 Bushaltestellen an 14 Standorten sind in einem Paket bis August 2021 zur Ausschreibung vorgesehen.

Der barrierefreie Ausbau umfasst diese Standorte: Haltestelle „Kalkbergstraße“ in Duttweiler, Haltestelle „Kirche“ in Geinsheim, Haltestelle „Kirche“ in Gimmeldingen, Haltestelle „Schloss“ auf der Haardt, Haltestelle „Stadtgrenze“ in Hambach, Haltestelle „Raiffeisenstraße“ in Königsbach, Haltestelle „Flugplatz“ in Lachen-Speyerdorf, Haltestelle „Pfälzer Hof“ in Lachen-Speyerdorf, Haltestelle „Kaserne“, Haltestelle „Krankenhaus-Rückseite“, Haltestelle „Leibniz-Gymnasium“, Haltestelle „Robert-Stolz-Str.“, Haltestelle „Spitalbachstraße 2“ und Haltestelle „Stadion“ (alle Kernstadt).