Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Betrunkener PKW-Fahrer in Ungstein

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.07.2021 gegen 00:29 Uhr wurde in Bad Dürkheim Ungstein, in der Altenbacher Straße durch Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein auffälliger Verkehrsteilnehmer überprüft. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 53-jährige PKW-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim ein Promillewert von 1,15 festgestellt. Dem Verantwortlichen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde vorläufig entzogen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Haßloch: Verkehrsunfall mit anschließenden Beleidigungen und Drohungen

Haßloch (ots) – Als am 02.07.21, gegen 17:30 Uhr, ein PKW-Fahrer in Haßloch von der Langgasse auf den Rathausplatz einbog und ein nachfolgender PKW-Fahrer in Folge Unachtsamkeit auf das vordere Fahrzeug auffuhr, kam es im Anschluss zu Streitigkeiten zwischen dem 35-jährigen Unfallverursacher aus Schifferstadt und zwei Zeugen. Nach Angaben der Zeugen, seien diese durch den Verursacher mehrfach beleidigt und bedroht worden. Offenbar habe es den Aggressor gestört, dass sich die Zeugen in den Unfall „eingemischt“ hätten. Bei dem Unfall selbst, entstand an beiden Fahrzeugen lediglich ein minimaler Sachschaden. Aufgrund des Verhaltens des Verursachers gegenüber der beiden Zeugen, mussten jeweils Strafanzeigen gefertigt werden.

