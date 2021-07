Neustadt: Digitaler Info-Abend für werdende Eltern am 06. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Viele Fragen rund um Geburt, Kreißsaal und Wochenstation können werdende Eltern am kommenden Dienstag beim Infoabend der Klinik für Geburtshilfe im Live-Chat mit dem Team Klinik für Geburtshilfe am Hetzelstift klären.

Seit April findet der Infoabend für werdende Eltern digital via Zoom immer am ersten Dienstag eines Monats statt.

Beginn ist um 18.30 Uhr. Hebammen und Ärzte erläutern die aktuell gültigen Regeln, stellen den Kreißsaal vor und beantworten alle Fragen. Im Anschluss circa ab 19:30 Uhr informiert Bärbel Kimmel auch über das komplette Programm der Elternschule am Hetzelstift, wie Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse, Yoga uvm.

Der nächste Live-Chat findet daher als Zoom-Meeting am kommenden Dienstag, 6. Juli 2021, statt. Den Link und weitere Informationen finden Sie direkt auf der Homepage www.hetzelstift.de.