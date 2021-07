Neustadt: Zwei Fahrzeuge und ein Anhänger an die Feuerwehr übergeben

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 01.07.2021, wurde ein Tanklöschfahrzeug, ein Einsatzleitwagen und ein fahrbarer Stromerzeuger an die Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße übergeben.

Auch wenn es die Stadt Neustadt viel Geld kostet, ist es wichtig, dass die Feuerwehr immer auf dem aktuellen technischen Stand ist, so Oberbürgermeister Marc Weigel bei der Begrüßung bei der festlichen Fahrzeugübergabe im Hof der Hauptfeuerwache.

Technische Daten:

Der Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) wurde bereits seit im vergangenen Jahr in Dienst gestellt und kam bei verschiedenen Ereignissen zum Einsatz, z.B. beim Kampfmittelfund auf dem Jahnplatz. Der ELW (Fahrgestell Mercedes Atego, 14 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht) verfügt über einen Funkraum mit drei Arbeitsplätzen, ein Besprechungsraum mit ClearTouch 65 Zoll Präsentations- bzw. Lagedisplay und einem zusätzlichen, abgesetzten Arbeitsplatz Orca, Klimaanlage für beide Räume.

Das Fahrgestell des Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF-4000) ist ein MAN TGM 290 4X4 (16 Tonnen zGG), besitzt einen 4000-Liter-Löschwasserbehälter, zwei Schaummittelbehälter (300 Liter für alkoholbeständiges Schaummittel, 200 Liter für „normales“ Schaummittel),

Sonderlöschmittel in Form von 62 kg ABC Pulver und 40 kg Kohlendioxyd, fernsteuerbarer Schaum- und Wasserwerfer auf dem Fahrzeugdach und vier Atemschutzgeräte, davon zwei in der Kabine zur Ausrüstung auf der Anfahrt. Das TLF-4000 ersetzt ein älteres Fahrzeug aus dem Jahr 1986.

Der fahrbare Stromerzeuger für den Löschzug Lachen-Speyerdorf wiegt 2,2 Tonnen. Leistung: 95 kVA Handpumpenlichtmast und ist auch für Gebäudeeinspeisung geeignet.

Auf dem Hof standen heute ca. 1 Million Euro, wobei 2/3 auf den städtischen Haushalt und 1/3 auf das Land Rheinland-Pfalz (Zuschüsse) entfallen, so OB Weigel.

„Bestmögliche Hilfe für den Bürger“

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Klein sagte, dass die Fahrzeuge „nicht für uns, sondern für die Bürger“ sind. Es sei Aufgabe der Feuerwehr, dem Bürger die bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen. Mit 330 Feuerwehrleuten und den Einsatzfahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße gut aufgestellt. Abschließend dankte BKI Klein dem Stadtrat und besonders Oberbürgermeister Weigel, dass er hinter der Feuerwehr steht und der Feuerwehr auch dieses Gefühl gebe: „Unser Oberbürgermeister ist ein Feuerwehrmann!“.

