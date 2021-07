Lustadt – Keinen Führerschein und berauscht

Gestern Abend versuchte ein 19-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz der Oberen Hauptstraße in Lustadt zu wenden. Dabei streifte er eine Hecke, was mehrere Zeugen wahrnehmen konnten und daraufhin die Polizei verständigten. Die Beamten konnten den jungen Mann zusammen mit seinem PKW an seiner Wohnanschrift antreffen. Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem erhärtete sich bei einem Urintest der Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss hinter dem Steuer saß. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.