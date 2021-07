Ettlingen – Kontrolle des Güterverkehrs in Ettlingen

Karlsruhe (ots) – Einige Beanstandungen ergaben sich bei einer Kontrolle des

Güterverkehrs durch die Verkehrsgruppe Karlsruhe, die am Donnerstagmorgen

zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Rudolf-Plank-Straße in Ettlingen-West

durchgeführt wurde.

Von neun näher begutachteten Sattelzügen wurden alle neun Fahrzeuge beanstandet.

An zwei Lastfahrzeugen war eine mangelhafte Sicherung der Ladung festgestellt

worden. Bei fünf Fahrern wurde eine fehlerhafte Erfassung der Lenk- und

Ruhezeiten und in einem Fall ein Gurtverstoß festgestellt. Das Weiteren musste

bei einem weiteren Gespann das Gewicht beanstandet werden.

Karlsruhe-Hagsfeld – Auf Betrüger hereingefallen

Karlsruhe (ots) – Eine 90-jährige Frau fiel am vergangenen Donnerstag

Trickbetrügern zum Opfer. Zwei bislang unbekannte Täter wendeten den sogenannten

„Enkeltrick“ erfolgreich bei der älteren Dame an und ergaunerten auf diese Weise

8.000 Euro.

Mit einer wilden Räuberpistole gaben sich die Anrufer als Enkeltochter bzw.

Rechtsanwalt aus. Mit geschickter Gesprächsführung konnten sie bei der Frau den

Anschein erwecken, dass ihre Enkeltochter Verursacherin eines schweren

Verkehrsunfalls war. Da die angebliche Enkelin am Telefon heulend um finanzielle

Unterstützung bat, sagte die Rentnerin ihr eine finanzielle Hilfe in Höhe von

8.000 Euro am Telefon zu. Kurze Zeit später übergab die Rentnerin auf der Straße

vor ihrer Wohnanschrift an eine dort wartende weibliche Person den Geldumschlag.

Die Rentnerin konnte die Abholerin wie folgt beschreiben:

Alter ca. 20-30 Jahre, ca. 168 cm groß, normale Figur, dunklere Hautfarbe,

schwarze Haare, zu einem Zopf gebunden. Im Gesicht hatte sie zwei Muttermale,

mittig auf der Stirn und rechts über der Augenbraue. Sie hatte dunkle

Augenbrauen und sowie eine dunkle Augenfarbe. Die Frau war ärmlich angezogen,

trug eine zerrissene Jeansjacke und Jeanshose sowie dunkle, braune abgetragene

Riemchensandalen.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht

selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern

fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst

zu nennen.

Verwandten am Telefon ein

Verhältnissen preis.

des Anrufers

Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen

nahestehende Personen.

Informieren Sie bei verdächtigem Anruf sofort die Polizei unter

der Nummer 110

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit 15-jähriger Fahrradfahrerin

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15 Jahre alte

Radfahrerin leicht verletzt wurde, kam es bereits am Dienstagmittag gegen 1:30

Uhr im Karlsruher Stadtteil Mühlburg.

Wie nachträglich der Polizei gemeldet wurde, fuhr das 15-jährige Mädchen mit

ihrem Rad verbotswidrig auf dem Gehweg der Glümerstraße entlang. Entgegen der

Fahrtrichtung parkte hier ein bislang unbekannter Pkw. In dem Moment, als die

Schülerin das Auto passieren wollte, wurde durch den Autofahrer die Tür

unachtsam geöffnet. In der Folge stürzte die 15-Jährige zu Boden und zog sich

dabei leichte Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Unfallverursacher sprach

daraufhin das Mädchen an und fragte sie, ob sie einen Rettungswagen bräuchte. Da

die 15-Jährige zu diesem Zeitpunkt unter Schock stand, gab sie an, keinerlei

Hilfe zu benötigen und lief mit ihrem Fahrrad nach Hause.

Da das Mädchen lediglich sagen kann, dass es sich um einen dunklen Pkw gehandelt

haben soll, ist das Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche nach dem bislang

unbekannten Unfallverursacher oder nach Zeugen die Angaben zum Unfallhergang

machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3611 zu

melden.

Karlsruhe – 49-jährigen Mann in Bankfiliale angegriffen – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 49-jähriger Mann, der sich in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch in einer Bankfiliale in Mühlburg aufgehalten hatte, wurde von einer

bislang unbekannten Person angegriffen. Der 49-Jährige sei gegen 01.00 Uhr im

Vorraum der Bankfiliale am Entenfang gewesen, als plötzlich ein anderer Mann den

Vorraum betrat und ihn beleidigt hätte. Nachdem der Unbekannte kurzzeitig den

Schalterraum wieder verlassen hatte, sei er wieder zurückgekehrt um mit einem

metallischen Gegenstand auf den 49-Jährigen einzuschlagen. Anschließend

entwendete der Angreifer dem 49-Jährigen einen geringen Bargeldbetrag und eine

Flasche mit alkoholhaltigem Getränk. Außerdem beschädigte der Unbekannte mit dem

metallischen Gegenstand den Bildschirm eines Geldautomaten. Der 49-jährige

musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, welches er

aber am Mittwochmorgen wieder verlassen konnte.

Bei dem Angreifer handelte es sich um einen etwa 20 – 25 Jahre alten Mann mit

dunkelblonden, kurzen Haaren und heller Hautfarbe. Er war etwa 175 – 180 cm groß

und hatte eine normale Figur. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose,

dunklen Sneakers mit weißer Sohle und einem roten Sweat-Hoodie mit großer,

weißer Rückenaufschrift „Alpha Industries“. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine

blaugraue Basecap der Marke Adidas und eine kleine dunkle Gürteltasche quer über

die Brust.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0721 6665555 an den

Kriminaldauerdienst in Karlsruhe.

Ettlingen – Mit Farbe beladener Lkw von der Fahrbahn abgekommen – B3 gesperrt

Karlsruhe (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen kam ein mit Farbe beladener Lkw von

der Fahrbahn der Bundesstraße 3 ab und kippte im Bankett zur Seite. Zur Bergung

des Fahrzeugs musste die B3 für mehrere Stunden Uhr voll gesperrt werden. Der

Unfall ereignete sich zwischen Bruchhausen und Kiesdreieck. Der Fahrer des Lkw

wurde leicht verletzt.

Ein mit Farbe beladener Lkw befuhr gegen 05.20 Uhr die B3 von Bruchhausen

kommend Richtung Neumalsch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts

von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. Der Fahrer wurde dabei leicht

verletzt. Der Lastwagen lag ungefähr 10 Meter neben der Fahrbahn. Außerdem waren

Farben geladen, die als umweltgefährdende Stoffe deklariert sind. Vertreter der

Umweltbehörden waren ebenfalls vor Ort. Wegen Erdarbeiten ist die B3

voraussichtlich noch für ca. zwei Stunden gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Karlsruhe – TikTok-Aufruf zu „wilder Party“ im Schlossgarten Karlsruhe könnte Konsequenzen nach sich ziehen

Karlsruhe/Waghäusel (ots) – Ein 20-jähriger Mann aus Waghäusel hat vorige Woche

offenbar über die Videoplattform TikTok zu einer „wilden Party“ in Karlsruhe

aufgerufen. Der für Samstagabend veröffentlichten Einladung folgten schließlich

rund hundert Personen, die mitunter auch längere Anfahrtswege in Kauf nahmen.

Wie bereits am Sonntag berichtet, war es durch die Personen gegen 23.10 Uhr zu

erheblichen Störungen gekommen, sodass starke Polizeikräfte zur Bewältigung der

Lage nötig waren. Hierfür waren duzende Polizisten bis nach Mitternacht im

Einsatz. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe führten die

Spezialisten für Cybercrime schließlich zur Adresse des Einladers. Was er bei

„seiner Party“ scheinbar nicht bedacht hatte, ist die Tatsache, dass er als

„Gastgeber“ bestimmte Verantwortlichkeiten mitbringt. Nicht nur was eine

mögliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung anbelangt. Das

Polizeipräsidium Karlsruhe prüft deshalb, ob die entstandenen Polizeikosten

aufgerechnet und fakturiert werden können. Für das kommende Wochenende hatte er

bereits erneut zu einer gleichartigen Feier eingeladen. Nach entsprechender

Aufklärung und Ansprache wurde sein Beitrag zwischenzeitlich aus dem Internet

gelöscht.

Eggenstein-Leopoldshafen- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf B36

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von mehreren

tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen

auf der Bundesstraße 36 Höhe Ausfahrt Eggenstein ereignete. Der mutmaßliche

Unfallverursacher soll sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr gegen 07:30 Uhr ein 28 Jahre alter

Suzuki-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der B36 in Fahrtrichtung Mannheim.

Nach seinen Angaben wechselte in Höhe der Ausfahrt Eggenstein ein weißer

Kastenwagen hinter einem Lkw mit offener Pritsche vom rechten auf den linken

Fahrstreifen, ohne dies vorher anzukündigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden,

machte der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug eine Ausweichbewegung und verlor dabei

die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Suzuki gerät daraufhin ins Schleudern,

prallte gegen die dortige Mittelleitplanke, wird von dieser abgewiesen und

schleudert über beiden Fahrstreifen sowie den Beschleunigungsstreifen der

Auffahrt Eggenstein in die dortige Böschung. Hier wird das Auto aufgrund der

Schräge der Böschung angehoben und überschlägt sich, sodass der Suzuki

letztendlich auf dem Seitenstreifen auf dem Dach zum Liegen kommt. Trotz des

verursachten Unfalls machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub.

Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der 28-Jährige zur ambulanten

Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder über den Unfallverursacher machen

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der

Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Karlsruhe – Passanten länden und reanimieren leblose Person aus der Alb

Karlsruhe (ots) – Eine leblos im Wasser der Alb treibende Person haben Passanten

am Mittwochabend im Bereich des Mühlburger Feldes in Karlsruhe festgestellt und

umgehend an Land gezogen. Die beiden Spaziergänger waren gegen 18.30 Uhr am

Albufer unterwegs als sie den 58-Jährigen gesichtet hatten. Die umgehend

eingeleitete Reanimation durch eine zufällig vorbeikommende Ärztin führte

schließlich zum Wiederlangen seiner Vitalfunktion. Ein hinzugeeiltes

Rettungsteam übernahm die weiteren Stabilisierungsmaßnahmen bis er in ein

Krankenhaus transportiert werden konnte. Sein Zustand ist dennoch kritisch. Die

bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keine Anhaltspunkte für ein

Fremdverschulden. Der Betroffene war erheblich alkoholisiert.

Karlsruhe – Nach Raubüberfall auf Tankstelle – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet überfiel ein bislang unbekannter Mann am

Dienstagmittag eine Tankstelle in der Linkenheimer Landstraße, bedrohte den

Angestellten mit einer Pistole und erbeutete mehrere hundert Euro. Anschließend

flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung des Rosenhofwegs und rannte dort über

einen Waldweg in den Hardtwald. Zur Fortsetzung seiner Flucht benutze er einen

roten E-Scooter und wurden zuletzt mit dem E-Scooter auf dem Gehweg im Bereich

Kentuckyallee/ Teutschneureuter Allee gesehen.

Mit Bilder von Überwachungskameras fahndet die Polizei nun nach dem Täter.

Über folgenden Link kann die Fahndung im Internet aufgerufen werden: https://fah

ndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-schwere-raeuberische-erpressung/

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon

0721/666-555 entgegen.

Rheinstetten, Forchheim – Wohnwagen entwendet – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Diebe entwendeten einen am Dienstagabend

gegen 17.45 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Großklamm in Forchheim abgestellten

Wohnwagen. Der Wohnwagen war vor einem Firmengelände zwischen den Anwesen Nummer

7 und 9 geparkt und mit einem Schloss gesichert. Gegen 08.20 Uhr am

Mittwochmorgen stellte der Firmeninhaber das Fehlen des Wohnwagens fest und

verständigte die Polizei. Bei dem entwendeten Wohnwagen handelt es sich um einen

Knaus Tabbert Puccini mit dem amtlichen Kennzeichen KA-SC 5775.

Die Polizei bittet um Hinweisen unter der Telefonnummer 07243 32000 an das

Polizeirevier Ettlingen.

Ettlingen – Unfall auf L607

Karlsruhe (ots) – Zwei Autos stießen am Dienstagnachmittag an der Einmündung

Römerstraße in die Landesstraße 607 zusammen. Beide Fahrer wurden leicht

verletzt.

Ein 65-jähriger Herr befuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Renault die Römerstraße

in Richtung L607. An der Einmündung wollte er wohl links in die L607 einbiegen.

Dabei kollidierte er mit einem aus Richtung Malsch kommenden Mercedes, der

geradeaus nach Ettlingen fahren wollte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt,

konnten aber an der Unfallstelle durch Rettungskräfte versorgt werden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L607 kurz gesperrt

werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.