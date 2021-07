Mannheim-Neckarstadt: Großer Einsatz der BAO West und der Stadt Mannheim – Verdacht des illegalen Betreibens eines Arbeiterwohnheims

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Aufgrund des bestehenden Verdachtes, dass eine oder

mehrere Personen auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ein Gebäude als sog.

Arbeiterunterkunft illegal betrieben haben, fand gestern Abend unter

Federführung der BAO West / Aktion „Sichere Neckarstadt“ des Polizeipräsidiums

Mannheim und der Stadt Mannheim sowie unter Beteiligung des Landeskriminalamts

Baden-Württemberg und des Hauptzollamts Karlsruhe ein großer Einsatz statt. Den

Eigentümern / Betreibern wird vorgeworfen, unter Missachtung bau- und

brandschutzrechtlicher Vorschriften, gewerbsmäßig gegen Entgelt Zimmer illegal

in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro, vornehmlich an Arbeiter, vermietet zu

haben.

Bei dem Einsatz konnten 49 Mieter angetroffen und zu den Umständen ihrer

Mietverhältnisse befragt werden. Es wurden 105 Betten in den 36 Zimmern

festgestellt, die offensichtlich zur Vermietung dienen.

Weiter wurden vier Personen in dem Gebäude angetroffen, die behördlich gesucht

worden waren, darunter ein Mann, der aufgrund eines bestehenden EU-Haftbefehls

festgenommen wurde. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht der illegalen

Beschäftigung, was eine Strafanzeige zur Folge hat.

Bei der bau- und brandschutzrechtlichen Begutachtung des Gebäudes wurde zudem

festgestellt, dass Kellerräume als Wohnungen genutzt werden. Das Baurechtsamt

prüft nun den zeitnahen Erlass einer Nutzungsuntersagung für eben diese

Räumlichkeiten.

Mannheim-Neckarstadt: 22-Jähriger mit ohrenbetäubendem Lärm unterwegs – Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Spezialisten der Verkehrspolizei Mannheim zogen am

Mittwochabend den Golf eines 22-jährigen Mannes aus dem Verkehr, als dieser mit

ohrenbetäubendem Lärm im Stadtteil Neckarstadt unterwegs war. Das Fahrzeug des

jungen Manns fiel den Beamten gegen 2.45 Uhr in der Käfertaler Straße aufgrund

seines lauten Abgasgeräuschs auf. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die

Polizisten sofort, dass der junge Mann offenbar Veränderungen an der Abgasanlage

des Fahrzeugs vorgenommen hatte. Eine Geräuschpegelmessung ergab, dass der

maximal zulässige Geräuschpegel deutlich überschritten war. Das Fahrzeug wurde

zur eingehenden Inaugenscheinnahme zur Dienststelle gebracht. Hier wurde

festgestellt, dass zusätzlich zur veränderten Abgasanlage eine Auspuffklappe

eingebaut worden war, die sich auf Knopfdruck öffnen lasst.

Aufgrund der Veränderungen und des damit unzulässig veränderten Abgas- und

Geräuschverhaltens des Fahrzeugs wurde dieses zunächst einbehalten und die

zuständige Zulassungsstelle informiert. Ohne Rückbau der durch den 22-Jährigen

getätigten Veränderungen darf das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum nicht

mehr in Betrieb genommen werden. Neben einem empfindlichen Bußgeld werden auf

den jungen Mann nun Kosten für das Abschleppen zu einer Fachwerkstatt, den

Rückbau, technische Gutachten und möglicher Stilllegungs- und

Wiederzulassungsverfahren zukommen.

Mannheim-Vogelstang: Radfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt – Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Vogelstang (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Montagmorgen im Stadtteil Vogelstang ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger

Fahrradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte. Trotz sofortiger

medizinischer Versorgung und anschließender Intensivbehandlung erlag der

56-Jährige im Krankenhaus zwischenzeitlich seinen schweren Verletzungen.