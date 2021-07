Leutershausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden hochwertiges Auto mit Keyless-Go-System – Polizei sucht Zeugen

Leutershausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte

Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch aus der Heddesheimer Straße einen

hochwertigen Mazda, der mit einem Keyless-Go-System ausgestattet war. Als der

Fahrzeugbesitzer am Abend gegen 0:00 Uhr zu Bett ging, stand der rote Mazda noch

vor seinem Wohnhaus. Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr musste er allerdings mit

Erschrecken feststellen, dass sein Auto im Wert von über 30.000 Euro offenbar

entwendet wurde. Daraufhin verständigte er sofort die Polizei.

Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor. Zeugen und Anwohner, die

im Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten,

sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu

melden.

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei – Zeugen gesucht!

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte beschmierten

vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fassade eines

Kirchengebäudes in der Zähringerstraße. Durch die aufgemalten Schriftzüge

verursachte die Täterschaft so Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder sonstige sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.:

06222 – 57090 zu melden.

Sandhausen: Neue Betrugsversuch durch vermeintliche Bevölkerungszählung / falsche Polizeibeamte – Warnhinweis

Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): (ots) – Eine 82-jährige Dame aus Sandhausen

erhielt gestern einen verdächtigen Anruf, bei der sich eine weibliche Person als

Mitarbeiterin des Statistischen Bundesamtes ausgab. Die Anruferin gab an, dass

Polizeibeamte zu einer vermeintlichen Volkszählung bei der Dame vorbeikommen

würden. Der Anruf erfolgte dabei von einer Mobilfunknummer.

Der 82-Jährigen kam diese Vorgehensweise sehr verdächtig vor, sie beendete daher

das Telefonat umgehend und verständigte den polizeilichen Notruf. Weitere

polizeiliche Überprüfungen bestätigten, dass es sich bei dem besagten Anruf

nicht um das Statistische Bundesamt handelte.

Grundsätzlich werden bei der im Jahr 2022 bevorstehenden Bevölkerungszählung

Bürgerinnen und Bürger üblicherweise vorab postalisch informiert und persönlich

befragt. Alle für den Zensus eingesetzten Erhebungsbeauftragte verfügen über

einen entsprechenden Ausweis. Des Weiteren erfolgt im Zusammenhang mit einer

Bevölkerungszählung kein häuslicher Besuch durch Polizeibeamte.

Das Polizeipräsidium Mannheim rät:

Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei.

Geben Sie telefonisch keine privaten Informationen oder

Daten preis.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Bei akuter Bedrohung rufen Sie die Polizei unter 110.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei PKW – eine Person verletzt; Pressemitteilung Nr.2

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt

es sich nicht um einen Unfall zwischen zwei PKW, sondern um einen Zusammenstoß

zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde hierbei offenbar

leicht verletzt. Eine weitere medizinische Versorgung war nach derzeitigem

Kenntnisstand nicht erforderlich. Die Hintergründe zum Unfallhergang sowie einem

möglich entstandenen Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt.

Hockenheim/BAB 6: Sattelzug prallt in Baustellensperrwand – keine Verletzten – erheblicher Sachschaden entstanden

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen prallte auf der A 6,

zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf ein

Sattelzug in die Sperrwand einer Baustelle und verursachte beträchtlichen

Sachschaden.

Ein 68-jähriger Mann fuhr gegen 1 Uhr hinter einem weiteren Sattelzug auf der

rechten Fahrspur in Richtung Heilbronn. Dieser musste in Höhe der Rastanlage

„Hockenheimring-West“ wegen einer Baustelle auf die mittlere Fahrspur wechseln.

Dies bemerkte der 68-Jährige, offenbar aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand

und nicht angepasster Geschwindigkeit, zu spät und prallte frontal in den

Sperrwandanhänger mit Linkspfeil. Der Anhänger drehte sich nach rechts und kam

quer über die rechte Fahrspur und den Standstreifen zum Stehen. Der Sattelzug

des 68-Jährigen kam rund 200 Meter weiter, im Baustellenbereich zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Die Absperrwand und der Lkw, mit dem der Anhänger

gekoppelt war, wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Auch der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der

Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen ergaben sich keine

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Weinheim-Rittenweiher: Lebensmittelautomaten beschädigt und geflüchtet – Zeugen und Geschädigte gesucht – Pressemeldung Nr. 2

Weinheim-Rittenweiher (ots) – Wie bereits berichtet, wurde am Samstagmorgen im

Weinheimer Ortsteil Rittenweiher ein Lebensmittelautomat beschädigt oder der

Täter versuchte, in diesen einzubrechen. Durch einen Zeugen wurde ein

unbekannter Mann während der Tatausführung gestört und angesprochen, woraufhin

dieser unter Zurücklassung seines Fahrrades und eines Korbes in Richtung

Oberflockenbach flüchtete. Sowohl das Fahrrad als auch der Korb wurden

sichergestellt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt

165 bis 170 cm groß

Normale Statur

Braunes, gelocktes Haar

Drei-Tage-Bart

Trug ein weißes Hemd und dunkelblaue Shorts

Geschädigte, denen der abgebildete Korb oder das Fahrrad entwendet worden sind

bzw. Zeugen, denen der beschriebene Mann am Samstag mit dem Fahrrad aufgefallen

ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu

melden.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei PKW – eine Person verletzt; Pressemitteilung Nr.1

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aktueller Unfall auf der Straße Neue

Wald. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind zwei PKW beteiligt. Ein Fahrzeug liegt

im Straßengraben. Offenbar ist eine Person verletzt. Zu den Verletzungen sowie

dem Unfallhergang ist bislang nichts weiter bekannt. Rettungskräfte sind im

Einsatz.