Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen, 30.06., Morschfeldweg, 09:00-14:15 Uhr. Eine Lehrerin des SGG hatte ihren PKW gegen 09:00 Uhr in einer Straße hinter der Schule abgestellt. Zu Unterrichtsschluss gegen 14:15 Uhr stellte sie eine eingeschlagene Scheibe an ihrem PKW fest. Die Polizei bittet auch hier um Zeugenhinweise.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugenaufruf!

Gensingen, 29.06., L400 von Sprendlingen in Fahrtrichtung Gensingen, 18:55 Uhr. Ein 37-Jähriger befuhr die Bundesstraße mit seinem VW Golf. Vor der Einmündung nach Welgesheim bemerkte er, wie auf seiner Spur ein weißer Mercedes Kleintransporter ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug überholen wollte und somit frontal auf ihn zufuhr. In letzter Sekunde wich er dem Transporter aus und scherte in den Grünstreifen aus. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann erlitt durch den Aufprall Schmerzen in Schulter und Brust. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des Kleintransporters.

Trickdiebstahl

Bingen, 30.06., Mainzer Straße, 11:45-12:00 Uhr. Ein 61-Jähriger wurde im Eingangsbereich einer Supermarkt-Tiefgarage von einem Mann angesprochen. Er wollte dringend ein 1-Euro-Stück in 50-Cent-Münzen wechseln. Da der Mann nicht lockerließ, zeigte der Angesprochene seine offene Geldbörse vor. Später fiel ihm das Fehlen mehrerer Geldscheine auf. Personenbeschreibung: ca. 50-60 Jahre, untersetzt, schütteres helles Haar, ca. 170 cm groß und komplett in Grau gekleidet. Um weitere Zeugenhinweise wird gebeten.

Diebstahl E-Roller

Bingen, 30.06., Rupertusstraße, 12:00-12:05 Uhr. Eine Frau zeigte den Diebstahl ihres E-Rollers an. Sie hatte diesen nur für einige Minuten vor ihrer vermieteten Ferienwohnung abgestellt. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Mainz- Oberstadt, Ausflug endet in Baugrube für eine Entenfamilie aus Mainz

Mainz-Oberstadt (ots) – Mittwoch, 30.06.2021, 10:16 Uhr

Zunächst auf die Fahrbahn der Lorenz-Diehl-Straße, dann in den Garten einer

Mainzer Familie, verirrt sich eine Entenfamilie in der Mainzer-Oberstadt. Das

Muttertier mit seinen acht Küken konnte sich zwar zunächst von der Fahrbahn

retten, der Entennachwuchs fiel jedoch anschließend in die Baugrube eines Pools,

im Garten eines Einfamilienhauses. Mit Hilfe des Gartenbesitzers und durch den

beherzten Einsatz der Polizeistreife, konnten die Küken mit einem Kescher aus

ihrer misslichen Lage befreit werden. Das besorgte Muttertier überwachte die

gesamte Rettungsaktion mit Argusaugen, lies sich jedoch im Anschluss

widerstandslos von unserer Kollegin auf den Arm nehmen und in den Streifenwagen

befördern. Wieder am Rhein angekommen, schwammen Mutter und Küken, wir vermuten

erleichtert schnatternd davon. Ente gut, alles gut.

Mainz – Bingen-Dietersheim – Geldautomat gesprengt – Täter flüchtig

Mainz (ots) – Donnerstag, 1. Juli 2021, 03:15 Uhr

Gegen 03:15 Uhr am Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten

in der Saarlandstraße in Bingen-Dietersheim gesprengt. Durch die

explosionsartigen Geräusche sind Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und

konnten noch drei flüchtende Personen in einem dunklen PKW-Kombi flüchten sehen.

Die Täter erbeuteten eine noch unbekannte Geldsumme. Durch die Sprengung ist das

Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden und Schäden in noch unbekannter Höhe

entstanden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern weiterhin

an. Die Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Die

kriminaltechnischen Untersuchungen am Tatort finden unter Hinzuziehung von

Spezialisten des Landeskriminalamtes derzeit statt.

Personen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben

können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Mainz unter 06131-653633.