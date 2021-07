FW Frankenthal: Keinen Tag der offenen Tür in 2021 !

Feuerwehr Frankenthal

Alle zwei Jahre präsentiert sich die Feuerwehr Frankenthal der Bevölkerung mit ihrem Tag der offenen Tür. Im September wäre es wieder soweit. Eigentlich.

„Wir sind der Meinung, dass man in diesen Zeiten keinen Tag der offenen Tür durchführen kann“, informieren die stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteure Frank Böhmer und Andreas Kölsch. Rund 2.000 Gäste besuchen an solch einem Tag die Feuerwehr. Kontaktverfolgung, AHA-Regeln und Hygienemaßnahmen sind hier nur schwer zu realisieren. Aus diesem Grund hat sich die Wehr entschieden, keinen Tag der offenen Tür durchzuführen.

Allerdings wird die Feuerwehr, je nach dem wie sich die Corona-Zahlen weiter entwickeln und es gerade in den Vororten ggf. dezentrale „Kerweveranstaltungen“ geben wird, dort beispielsweise mit einem Stand und auch ein- oder zwei Feuerwehrfahrzeugen zum Bestaunen präsent sein. Wenn es soweit ist, werden wir rechtzeitig über unsere Kanäle in den sozialen Medien entsprechend informieren.

Verkehrsunfallflucht

Die Geschädigte parkte ihren Pkw Mini Cooper S am 30.06.2021, zwischen 09.00 Uhr und 18.20 Uhr, im Neumayerring, Höhe Hausnummer 3. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Die Geschädigte parkte ihren Pkw BMW 3er am 30.06.2021, gegen 07.50 Uhr, in der Freinsheimer Straße, Höhe Hausnummer 150. Zu diesem Zeitpunkt beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Vorbeifahrt den Pkw an der linken Seite. Eine Zeugin gab an, dass es sich um einen weißen VW SUV mit RP-Kennzeichen gehandelt haben soll. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.