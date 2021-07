Verkehrsunfall mit Sachschaden

Völkesweiler – Am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 07.40 Uhr, missachtete eine 42jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis SÜW an der Einmündung L494/L495 die Vorfahrt eines 57jährigen PKW-Fahrers aus dem Kreis SWP. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5700 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Wernersberg – Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam eine 30-jährige Fahrzeugführerin am 30.06.21, gegen 09:30 Uhr, von der Fahrbahn ab und landete im schwer zugänglichen, angrenzenden Feuchtgebiet. Der PKW, welcher auf der B 48 aus Richtung Annweiler kam und im Bereich der dortigen Einmündung zur K 1 nach Wernersberg verunfallte, musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Am PKW selbst entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Bereichs, die Fahrerin selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Bergesituation musste jedoch der Streckenverlauf zeitweise gesperrt werden, so dass in Zusammenspiel mit der Sperrung des westlichen Kreisels bei Annweiler erhebliche Verkehrsbehinderungen entstanden.

Unfall mit verletztem Mofa-Fahrer

Ein 15jähriger Mofa-Fahrer aus dem Kreis SÜW befuhr am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 15.10 Uhr, die L 508 in Richtung Oberotterbach. Kurz vor der dortigen Kuppe wurde er von einem hellen PKW überholt. Der Fahrer erschrak, kam in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Mofa. Durch den Sturz hat sich der Jugendliche leicht verletzt. Der Überholer hat von dem Unfall vermutlich nichts mitbekommen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Auffahrunfall

Am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 17.30 Uhr, verwechselte eine 80jähre PKW Fahrerin aus Bad Bergzabern, beim Versuch in der Weinstraße ihr Fahrzeug anzuhalten, die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr auf den vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro