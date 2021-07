Warnung vor falschen Gewinnversprechen am Telefon

Im Juni 2021 rief eine unbekannte Frau eine 49-Jährige aus Ludwigshafen an und teilte ihr mit, dass sie 49.400 Euro gewonnen hätte. Es würden allerdings Notarkosten anfallen in Höhe von 900 Euro. Diesen Betrag solle sie über den Code der von ihr zu kaufenden Steam-Karten bezahlen. Daraufhin kaufte die 49-Jährige Steam-Karten im Gesamtwert von 900 Euro und gab der Anruferin die Codes der jeweiligen Karten an. Einige Zeit später erhielt sie einen erneuten Anruf und es wurde ihr erklärt, dass es sich um einen Zahlendreher gehandelt hätte. Sie hätte 94.400 Euro gewonnen und sie müssen weitere 3.500 Euro Notarkosten über die Steam-Karten bezahlen. Die 49-Jährige kaufte daraufhin für 2.000 Euro weitere Steam-Karten und gab die Codes telefonisch durch. Mit der Anruferin einigte sie sich, dass die restlichen 1.500 Euro bei Gewinnübergabe vom Gewinn abgezogen werden würden. Am 30.06.2021 meldete sich die unbekannte Anruferin erneut und erklärte, dass die Absprache nun doch nicht ginge und dass die 1.500 Euro vorher bezahlt werden müssten, sonst würde der Gewinn storniert werden. Daraufhin meldete die 49-Jährige das Geschehen der Polizei. Ihr entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.900 Euro.

Die Polizei warnt eindringlich vor Anrufern, die vermeintliche Gewinne in Aussicht stellen und dafür eine Gegenleistung fordern, wie zum Beispiel Gebühren zu bezahlen oder eine kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen. Die Szenarien werden laufend verändert.

Die Polizei rät: Machen Sie sich bewusst:

Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu bekommen.

Seien Sie immer misstrauisch und setzen Sie sich mit Ihrer Polizei in Verbindung.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Polizeiauto touchiert und weitergefahren

An der Kreuzung Flurstraße/Kropsburgstraße streifte am 01.07.2021, gegen 1 Uhr, ein 20-Jähriger mit seinem Auto einen Streifenwagen und verursachte so einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Der Mann, der ohne Kennzeichen gefahren war, hatte beim Erblicken des Polizeiautos in der Kurve beschleunigt und dabei den Streifenwagen touchiert. Statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 20-Jährige sofort weiter. Auch die Anhaltesignale der Polizei missachtete er, sodass die Verfolgung aufgenommen wurde. An der Kreuzung Brückweg/K7 fuhr er über eine rote Ampel, ob hierbei weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, wird derzeit ermittelt. Am Ortseingang Altrip fuhr der Mann schließlich an die Seite und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er verfügte weder über einen Versicherungsschutz noch über eine Fahrerlaubnis. Das Auto war zudem nicht zugelassen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des 20-Jährigen gefährdet wurden, sich zu melden. Auch Zeugenhinweise werden unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Exhibitionist – Zeugen gesucht

Am 30.06.2021, gegen 17:15 Uhr, manipulierte ein unbekannter Mann im Bereich des Spielplatzes nahe der Nibelungenallee an seinem Glied. Eine 15-Jährige und eine 16-Jährige beobachteten dies. Später sahen sie den Mann noch einmal auf ihrem Weg Richtung Nibelungenallee / Schule an der Blies, während er erneut bei geöffneter Hose an seinem Glied manipulierte und in ihre Richtung schaute.

Er trug ein helles Oberteil, eine hochgekrempelte blaue Jogginghose und eine Basecap. Zudem hatte er ein Fahrrad.

Bei Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht angetroffen werden.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Hund verjagt Einbrecher

Am 30.06.2021, zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brechlochstraße ein. In der Wohnung befand sich ein Hund. Dieser bellte laut Angaben einer Nachbarin gegen 11:15 Uhr, nachdem sie einen Knall gehört hatte. Vermutlich wurden die Einbrecher von dem Hund gestört und verließen die Wohnung wieder, ohne etwas gestohlen zu haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

80-Jährige fällt nicht auf Enkeltrick rein

Am 30.06.2021, gegen 11:00 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 80-jährigen Ludwigshafenerin an und gab sich als ihr Enkel aus. Er erzählte ihr, dass er sich ein neues Handy kaufen müsste, weil ihm seines runtergefallen sei. Deshalb benötige er 3.300 Euro. Die Seniorin bemerkte sofort, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelte und beendete vorbildlich und unverzüglich das Gespräch.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufern, die sich als vermeintliche Verwandte ausgeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Ihre Verwandte ausgeben und nach Geld fragen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.