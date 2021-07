Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rehbachstraße

Am 30.06.2021, gegen 05:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rehbachstraße.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 55-jährige Bewohner versehentlich die Herdplatte angeschaltet hatte, wodurch Gegenstände in Brand gerieten. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

(Limburgerhof) Manipulation einer EC-Karte

Am Montag, den 28.06.2021, gegen 15:00 Uhr, hatte ein 61-jähriger Mann Geld an einem Bankautomaten abgehoben und wollte die Bankfiliale verlassen. Der Kunde hinter ihm sprach ihn an und behauptete, dass noch 20 Euro im Ausgabeschacht liegen würden und es wohl zu einem Fehler gekommen sei. Er solle doch noch einmal einen kleinen Betrag abheben. Als der 61-jährige das tat, zog der Bankautomat am Schluss aber seine EC-Karte ein, gab dafür eine Karte mit einem anderen Namen darauf wieder aus. Der Mann schob die Karte wieder zurück, sodass auch die eingezogen wurde. Als er am nächsten Tag wieder zur Bank ging, um seine Karte einzufordern bekam er die Auskunft, dass diese manipuliert worden wäre und inzwischen mehrere Tausend Euro von seinem Konto abgebucht worden seien. Die Polizei rät zur Vorsicht bei Geschäften am Bankautomaten, wenn sich andere Personen in der Nähe befinden. Die PIN sollte unbedingt immer verdeckt eingegeben und Geld und EC-Karte sicher verstaut werden. Niemals sollte man sich von fremden Personen dazu verleiten lassen, weitere Geschäfte vorzunehmen.

(Böhl-Iggelheim) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr eine 56-jährige Frau mit einem Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Dame konnte eine italienische Fahrerlaubnis vorweisen, die jedoch abgelaufen war. Als ihr der Vorwurf eröffnet wurde, reagierte sie aufbrausend und gab an, bereits eine neue Fahrerlaubnis beantragt zu haben. Da sie zurzeit aber keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf, muss sie sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ihren abgelaufenen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel hat die Polizei sichergestellt.

(Schifferstadt) Unfall mit 11-jähriger Radfahrerin

Am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr ereignete sich an der Einmündung Lillengasse / Jägerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind auf einem Fahrrad leicht verletzt wurde. Das Mädchen sei in die Einmündung eingefahren, habe aber dabei den von rechts kommenden Pkw übersehen. Die 60-jährige Autofahrerin habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und es sei dann zu einem leichten Zusammenstoß gekommen, wodurch die 11-Jährige zu Fall kam. Sie erlitt dadurch eine Schürfwunde am Kinn und klagte über Schmerzen im Knie. Der Rettungsdienst hat sie vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht.