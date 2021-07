Polizei stellt Fahrzeug mit selbst hergestellten Kennzeichen sicher

Selbst gebastelte Kennzeichen wurden am Mittwochabend um 17:45 Uhr in der Peter-Drach-Straße an einem geparkten VW festgestellt. Da die Eigentümerin nicht zum ersten Mal selbst gestaltete Kennzeichen an ihrem Fahrzeug angebracht hat, stellte die Polizeistreife die „Fantasie-Kennzeichen“ sicher und leitete gegen die 52-Jährige ein Strafverfahren ein.

Diebstahl von Katalysatoren

Bislang unbekannte Täter betraten im Zeitraum von Dienstag, 18:30 Uhr bis Mittwoch, ca. 12:00 Uhr das Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Franz-Kirrmeier-Straße und entwendeten an mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.