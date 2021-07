Zu zweit und betrunken auf dem E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Weil sie zu zweit auf einem E-Scooter fuhren, ist eine

Polizeistreife in der Nacht zu Donnerstag in der Karl-Marx-Straße auf zwei junge

Männer aufmerksam geworden. Die Beamten stoppten den Roller kurz nach 3 Uhr und

wollten mit den beiden „Passagieren“ reden – da schlug ihnen schon die

Alkoholfahne des Fahrers entgegen. Ein Atemtest vor Ort bescheinigte dem

22-Jährigen einen Pegel von 1,26 Promille. Er musste deshalb mit zur

Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein

wurde sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Mercedes beim Rangieren gerammt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen in

der Martin-Luther-Straße einen „Parkrempler“ beobachtet haben. Am Mittwoch

zeigte ein Mercedes-Besitzer bei der Polizei an, dass sein Auto von einem

anderen Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gerammt wurde. Es sei ein Schaden in

Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

Seinen Mercedes hatte der Mann am vergangenen Samstag (26. Juni) gegen 18 Uhr in

Höhe des Hauses Nummer 20 abgestellt. Übers Wochenende hatte er den Wagen nicht

benutzt; erst am Dienstag (29. Juni) stellte er gegen 14.30 Uhr die Beschädigung

fest: eine Delle und ein Lackschaden an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der

Gaustraße, Telefon 0631 / 369 – 2150 jederzeit entgegen. |cri

Vor Kontrolle geflüchtet

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er sich offensichtlich nicht

kontrollieren lassen wollte, hat ein Mann am Mittwochnachmittag in Otterberg vor

einer Polizeistreife die Flucht ergriffen. Den Beamten war das Kleinkraftrad

gegen 14 Uhr in der Johannisstraße aufgefallen – der Grund: Sie erkannten in dem

Fahrer einen amtsbekannten Mann, der nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist.

Um ihn zu überprüfen, wendete der Streifenwagen und fuhr dem Zweirad hinterher.

Als das Blaulicht und die Haltesignale eingeschaltet wurden, drehte sich der

Mann kurz um, anschließend beschleunigte er sein Fahrtempo und verschwand über

einen schmalen Feldweg, den das Polizeifahrzeug nicht benutzen konnte.

Bei der weiteren Suche nach dem Mann wurde das Kleinkraftrad wenig später

verlassen auf dem Waldweg gefunden. Der Fahrer hatte offenbar seine Flucht zu

Fuß fortgesetzt. Seine Personalien sind bekannt und weitere Maßnahmen werden

folgen; eine Ordnungswidrigkeitsanzeige ist dem 58-Jährigen sicher. |cri

Gefährlicher Scherz

Kaiserslautern (ots) – Einen schlechten und außerdem gefährlichen Scherz hat

sich ein Junge am Mittwochmittag in der Bremerstraße geleistet. Es entstand zum

Glück „nur“ Sachschaden an einem Fahrzeug eines Rettungsdienstes. Die Polizei

ermittelt dennoch wegen Verkehrsgefährdung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 12-Jährige im Waldgebiet ein

schrottreifes Fahrrad gefunden. Dieses warf er zunächst eine Böschung hinunter,

wobei sich das Hinterrad löste. Dieses Hinterrad warf der Junge anschließend

hinter den Hecken hervor und einen Abhang in Richtung Straße hinunter, wo es auf

die Fahrbahn rollte. Dort näherte sich gerade ein Krankentransportwagen, der

zwar ohne Sondersignale fuhr, aber dennoch auf dem Weg zu einem Patienten war.

Die Fahrerin erkannte im letzten Moment einen von rechts kommenden Gegenstand

und machte eine Vollbremsung – dennoch prallte das Rad gegen die rechte Seite

des Fahrzeugs und hinterließ eine Delle.

Es kam noch zu einem kurzen Gespräch zwischen den Rettungsdienstmitarbeitern und

zwei Jungs. Aber noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife machte sich einer

der beiden aus dem Staub. Der andere stand den Beamten Rede und Antwort und

beschrieb die Situation, die er nach eigenen Angaben nur beobachtet hatte, aber

nicht selbst daran beteiligt war.

Der mutmaßliche Werfer und seinen Eltern konnten an diesem Nachmittag nicht zu

Hause erreicht werden. Das Gespräch mit ihnen steht noch aus. |cri

Kontrollen als Prüfungsvorbereitung

Kaiserslautern (ots) – Als Vorbereitung auf ihre Prüfung haben angehende

Polizisten am Mittwoch in der Mannheimer Straße Geschwindigkeitsmessungen und

Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 43 Fahrer erwischt, die sich

nicht an das vorgegebene Tempolimit von 50 km/h hielten.

Am Vormittag nahmen sich die Bachelor zusammen mit ihren Praxisanleitern sowie

einem „Messtrupp“ und einem Anhalteposten den Verkehr vor, der stadteinwärts

rollte. In der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr wurden dabei 21 Schnellfahrer erwischt.

Die meisten (20) kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Lediglich

ein Fahrer lag mit 87 km/h so deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit,

dass er mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen muss.

Auch am Nachmittag wurde mit dem Lasermessgerät der Verkehr stadteinwärts ins

Visier genommen. Diesmal mussten die „Kontrolleure“ zwischen 13 und 15 Uhr

insgesamt 22 Fahrer herauswinken, die zu schnell unterwegs waren – der

Schnellste mit 74 statt der erlaubten 50 km/h. Die Bilanz ähnlich wie am

Vormittag: 21 kostenpflichtige Verwarnungen und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

|cri

Ermittlungen wegen Bandendiebstahls

Kaiserslautern – Weilerbach (ots) – Die Polizei ermittelt seit Mai gegen

mindestens fünf Personen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Am Mittwoch

durchsuchten Einsatzkräfte im Stadtgebiet und der Verbandsgemeinde Weilerbach

Wohnungen von Verdächtigen. Den Männern im Alter von 23 bis 31 Jahren wird

vorgeworfen, bei einem Logistikunternehmen Ware entwendet zu haben. Nach dem

aktuellen Stand der Ermittlungen gingen sie dabei arbeitsteilig vor. Die in dem

Unternehmen Beschäftigten stahlen Elektrogeräte im Wert von mindestens 10.000

Euro. Bei den Hausdurchsuchungen stellte die Polizei Beweismittel sicher. Die

Ermittlungen dauern an. |erf

Mit Eisenstange zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Zeugen haben am Mittwochmorgen über Notruf eine

heftige Auseinandersetzung am Stiftsplatz gemeldet. Kurz nach 8 Uhr gingen bei

der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums mehrere Anrufe ein, in denen

mitgeteilt wurde, dass ein Mann mit einer Eisenstange auf eine am Boden liegende

Person einschlagen würde.

Als die sofort ausgerückte Streife vor Ort eintraf, lag das das Opfer noch am

Boden und wurde medizinisch versorgt. Der Täter war geflüchtet, Zeugen

beschrieben ihn folgendermaßen: etwa 40 bis 50 Jahre alt, dem Äußeren nach

ausländischer Herkunft, trug dunkle Kleidung (schwarze Hose, grauer Hoodie,

schwarze Jacke, braune Schuhe). Bei sich hatte der Unbekannte einen Regenschirm

und die Eisenstange, die er als Tatwaffe benutzte.

Dank zahlreicher Zeugenhinweise konnten die Polizeibeamten eine Spur des

Tatverdächtigen verfolgen. Sie verlor sich jedoch in der Spittelstraße. Hier

wurde auch die Eisenstange in einem Mülleimer gefunden.

Das 46-jährige Opfer erlitt zum Glück „nur“ leichte Verletzungen. Auch er konnte

Hinweise auf den Täter liefern. Die Hintergründe der körperlichen

Auseinandersetzung sind jedoch weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Vorfahrt genommen, in die Seite gekracht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sozusagen mit einem „blauen

Auge“ sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der

Bruchwiesenstraße davon gekommen. Zu dem Unfall kam es kurz vor 15 Uhr, als eine

18-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf aus Richtung Gartenstraße kommend in

Richtung Kreisverkehr fuhr. Dabei nahm sie einem anderen Fahrer, der mit seinem

Opel Combo vom Parkplatz eines Supermarktes kam und der abknickenden

Vorfahrtstraße folgend nach rechts in die Bruchwiesenstraße abbiegen wollte.

Der 30-jährige Opel-Fahrer prallte dem VW Golf in die Beifahrerseite. Dadurch

wurde der Pkw herumgeschleudert; er kam schließlich auf der Parkplatzbegrenzung

zum Stehen. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand – es blieb bei Sachschäden.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der VW Golf musste

abgeschleppt werden. |cri

Bei Personenkontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Am Marienplatz hat die Polizei am Mittwochabend eine

Personengruppe kontrolliert. Die fünf Männer und eine Frau hielten sich an dem

Treppenaufgang, vor dem Eingang der Marienkirche, auf. Bei der

Personendurchsuchung fanden die Beamten mehrere Päckchen mit insgesamt 12 Gramm

Marihuana, ein Tütchen mit Amphetamin und ein kleiner Brocken Haschisch. Den 22-

bis 25-Jährigen wurde daraufhin der Vorwurf des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz erläutert und sie als Beschuldigte belehrt. Die

Betäubungsmittel wurden sichergestellt. |elz

Zeugen für zwei Unfallfluchten gesucht

Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am

Mittwoch gemeldet worden. Aus der Turnerstraße ging am Morgen eine Anzeige ein.

Hier wurde gegen 7:30 Uhr die vordere Stoßstange eines weißen VW Polo

beschädigt. Der Fahrer des Wagens parkte in Höhe des Anwesens Nummer 32. Eine

Anwohnerin hörte einen lauten Knall und sah eine dunkle Limousine in Richtung

Carl-Schurz-Straße davon fahren. Aus der Hellmut-Hartert-Straße ging am

Vormittag eine Anzeige ein. Der Fahrerin eines roten BMWs hatte ihren Wagen am

Dienstag gegen 8:30 Uhr auf ihrem gemieteten Parkplatz abgestellt. Als sie am

Mittwoch um 11:30 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen

Schaden an der hinteren Fahrerseite. Vermutlich hat der unbekannte Verursacher

den BMW beim Ein- oder Ausparken gestreift. Der Verursacher entfernte sich, ohne

sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern

entgegen. |elz

Einbruch: Tür hält stand

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben zwischen Montag- und Mittwochabend in

der Ebertstraße versucht in ein Wohnhaus einzusteigen. Die Diebe machten sich an

der Haustür zu schaffen. Offensichtlich gelang es ihnen nicht, sie aufzubrechen.

Die Tür hielt stand. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten

Einbruchdiebstahls. Möglicherweise sind Zeugen verdächtige Personen aufgefallen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Diebstahl aus geparktem Auto

Kaiserslautern (ots) – In der Rosenstraße haben sich in der Nacht zum Mittwoch

Autoknacker ans Werk gemacht. Die Diebe drangen in einen VW Golf ein. Aus dem

Wagen stahlen sie Bargeld, ein Ladekabel, Zigaretten und Fahrzeugdokumente. Wie

die Täter den verschlossenen Pkw knackten ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei

ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 17:30

Uhr und 7:30 Uhr Personen aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf