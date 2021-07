Darmstadt

Darmstadt: Mit dem Gürtel geschlagen, beleidigt, bedroht und Geld gefordert / Polizei leitet mehrere Verfahren ein und ermittelt wegen Verdacht des Raubes /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Eine Gruppe von derzeit sechs noch unbekannten Kriminellen hat

am Mittwochabend (30.6.) ihr Unwesen auf einem Kinderspielplatz „Am Sandacker“

getrieben. Nach ersten Erkenntnissen trat die Gruppe dort gegen 18.45 Uhr an

einen 19-Jährigen heran, hielten ihn fest und forderten die Herausgabe von Geld.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer der Täter den jungen

Mann mit einem Gürtel und beleidigte ihn fortwährend dabei. Mit ihrer Beute in

Höhe von 20 Euro Bargeld traten sie im Anschluss die Flucht an. Infolge der

Schläge erlitt der Darmstädter leichte Verletzungen. Das Kommissariat 35 von der

Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Einer der Täter wurde als etwa 14 bis 20 Jahre alt beschrieben. Zum Zeitpunkt

des Geschehens war er mit einer Fußballjacke mit türkischem Emblem und einer

Jeanshose bekleidet. Der Gürtel mit dem er zugeschlagen haben soll war

schwarzbraun und erweckte den Eindruck ein „älteres“ Modell zu sein. Einer

seiner Begleiter wurde auf etwa 1,80 bis 1,90 Meter Körpergröße geschätzt. Er

hatte blonde Haare, trug eine „Gucci“-Kappe auf dem Kopf und war mit einem

schwarzen Jogginganzug bekleidet.

Wer die Tat beobachten konnte oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird

gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer

06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Kriminalbeamten gegeben.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: 44-Jähriger nach Bedrohung mit Druckluftwaffe festgenommen / Polizei leitet Ermittlungen ein

Babenhausen (ots) – Ein 44 Jahre alter Mann aus Schaafheim wird sich nach seiner

vorläufigen Festnahme am Mittwochabend (30.6.) wegen des Verdachts der Bedrohung

und dem Verstoß gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen hatten gegen 20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie den

Tatverdächtigen dabei beobachten konnten, wie er den Bewohner eines

Mehrfamilienhauses in der Fahrstraße bedrohte, danach fluchtartig sowie

scheinbar mit einer Pistole bewaffnet aus dem Anwesen floh, sich in ein Auto

setzte und damit in Richtung Stadtmitte davonfuhr. Im Rahmen der sofort

eingeleiteten Fahndung stoppten die hinzueilenden Beamten das beschriebene

Fahrzeug im Bereich der Planatenallee und nahmen den 44-Jährigen fest. Im Zuge

der anschließenden Durchsuchungen stellten die Polizisten eine Druckluftwaffe im

Fahrzeuginnenraum sicher. Zudem zeigte sich, dass der Schaafheimer offenbar

unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von

1,28 Promille dokumentierte.

Der Festgenommene wurde mit zur Wache genommen und in den Polizeigewahrsam

gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen sowie mehreren Stunden

der Ausnüchterung wurde er nach Hause entlassen. Das Kommissariat 10 von der

Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut. Die Ermittlungen zu den

Hintergründen dauern derzeit an.

Südhessen/ Dieburg: Betrüger geben sich über Messenger-Dienst als Tochter aus und erbeuten Geld / Polizei warnt vor neuer Betrugsvariante und mahnt zur Vorsicht

Südhessen (ots) – Kriminelle werden nicht müde, sich immer wieder neue Maschen

und Wege zu überlegen, um an das Geld der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen. So

geschehen in der Zeit zwischen Dienstag (29.6.) und Mittwoch (30.6.) als ein

67-jähriger Familienvater aus Dieburg mehrere Nachrichten von seiner angeblichen

Tochter über einen Messanger-Dienst erhielt, die vorgab, in akuten Geldnöten zu

sein und um die finanzielle Unterstützung ihres „Vaters“ bat. Im guten Glauben,

dass die Nachrichten tatsächlich von seiner Tochter kommen, überwies der

fürsorgliche Vater eine Geldsumme von mehr als 3000 Euro. Erst als weitere

Familienmitglieder den Chatverlauf mitbekamen und Verdacht schöpften, flog der

Schwindel auf und rief die Polizei auf den Plan. Diese hat nun die Ermittlungen

wegen Betruges eingeleitet und ein Strafverfahren eröffnet. In diesem

Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich vor dem Ideenreichtum der dreisten

Betrüger und mahnt zur Vorsicht. Bleiben Sie misstrauisch und aufmerksam, sobald

es bei Gesprächen, ob verbal am Telefon oder schriftlich, um Geldforderungen

vermeintlicher Familienangehöriger geht. Ziehen sie Verwandte und Freunde

zurate, bevor Geld herausgegeben oder überwiesen wird und kontaktieren Sie im

Zweifel die Polizei.

Erzhausen: Blauer Opel Insignia (MTK-SK190) gestohlen / Wer hat etwas bemerkt?

Erzhausen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (29.-30.6.) haben noch unbekannte

Täter einen in der Kranichsteiner Straße geparkten blauen Opel Insignia

gestohlen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen

MTK-SK190 angebracht. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den

weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer Hinweise zu den

Tätern oder dem Verbleib des Autos entgegen.

Groß-Gerau

Büttelborn / Pfungstadt: Festnahme und Untersuchungshaft nach waghalsiger Flucht / 1,5 Kilogramm Kokain bei 38-Jährigem sichergestellt

Büttelborn / Pfungstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ein 38-Jähriger sitzt nach einer waghalsigen Flucht und seiner anschließenden

Festnahme in Untersuchungshaft. Unter anderem wegen des Verdachts des

Drogenhandels, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des

Widerstands gegen Polizeibeamte muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Gegen 14.45 Uhr am Mittwochnachmittag (30.06.) wollten Zivilfahnder das Fahrzeug

des späteren Beschuldigten auf der Autobahn 67 bei Büttelborn einer

Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann aus dem Ortenaukreis reagierte jedoch

nur kurz auf die Anhaltezeichen der Polizei und ergriff dann mit hohem Tempo die

Flucht in Fahrtrichtung Mannheim. Weitere Streifen unterstützten bei der

Fahndung nach dem Fliehenden, der mit gefährlicher Fahrweise zu entkommen

versuchte. Auf Höhe der Tank- und Rastanlage rammte er einen neben ihm fahrenden

Zivilwagen, der ins Schleudern geriet und schließlich quer zur Fahrtrichtung auf

dem Verzögerungsstreifen zum Stehen kam. Die Beamten wurden dabei nicht

verletzt. Die Flucht des 38 Jahre alten Beschuldigten ging dann weiter über die

Bundesstraße 426 in Fahrtrichtung Biebesheim und auf einen dortigen Feldweg, wo

das Fahrzeug nach einer Kollision mit einem Findling stehen blieb. Ein

Zivilfahnder konnte den Fahrer nach einer kurzen Flucht zu Fuß überwältigen.

Auch bei der Festnahme leistete er Widerstand und verletzte den Beamten leicht.

Die vermeintlichen Gründe für das Verhalten des 38-Jährigen waren schnell

gefunden. Im Kofferraum seines Wagens beschlagnahmten die Zivilfahnder rund 1,5

Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 120.000 Euro, eine

Machete sowie ein Pfefferspray und Quarzhandschuhe. Einen gültigen Führerschein

konnte der Festgenommene ebenfalls nicht vorweisen. Nach einer Nacht in einer

Gewahrsamszelle wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am

Donnerstagnachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete

die Untersuchungshaft an und schickte den Mann in eine Haftanstalt.