Auto zerkratzt

Flieden – Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Mittwoch (30.06.) einen in der Schlüchterner Straße abgestellten, grauen Opel Zafira. Das Auto, das zum Verkauf angeboten wurde, stand zur Tatzeit auf dem Grundstück einer Tankstelle mit Autoservice. Die Täter beschädigten die Fahrerseite, den linken Kotflügel sowie die hintere Beifahrertür des Fahrzeugs und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen beschädigt

Michelsrombach – Durch Unbekannte wurde in der Zeit von Dienstag (22.06.) bis Mittwoch (30.06.) der hintere rechte Reifen eines Audi Q3 beschädigt. Das Auto stand in der Tatzeit abgeparkt in einem Waldweg in der Waldgemarkung Föllergrund. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Einbruch in Tankstelle

Eichenzell – Eine Tankstelle in der Fuldaer Straße wurde am frühen Donnerstagmorgen (01.07.), gegen 0.30 Uhr, Ziel von unbekannten Tätern. Die Einbrecher brachen eine großflächige Glasscheibe im Eingangsbereich des gewerblichen Objekts auf und gelangten so unbefugt in den Verkaufsraum. Hieraus entwendeten die Langfinger Zigaretten in noch unbekannter Stückzahl.

Mehrere Zeugen beobachteten, wie zunächst zwei Personen fußläufig mit einem großen Karton aus der Tankstelle in Richtung Gartenstraße/ Ecke Fuldaer Straße flüchteten und anschließend zu dritt mit einem noch unbekannten Pkw in Richtung Ortsmitte/Autobahn fuhren.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Wechsel in der Leitung der Abteilung Verwaltung: Dr. Anne Neidert verlässt das Polizeipräsidium

„Prägende Jahre“ – so beschreibt Regierungsdirektorin Dr. Anne Neidert ihre Zeit im Polizeipräsidium Osthessen. Die 41-Jährige war über fünf Jahre Leiterin der Abteilung Verwaltung. Nun wechselt sie nach rund neun Jahren zum Regierungspräsidium nach Kassel, wo sie künftig in der Abteilung Beamtenversorgung/ Beihilfen tätig sein wird.

„Mit Frau Dr. Neidert verlässt eine äußerst kompetente und engagierte Juristin die osthessische Polizei, die stets die fachlichen Herausforderungen aber auch die sozialen Aspekte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Osthessen im Blick hatte“, sagte Polizeipräsident Günther Voß am Mittwoch (30.06.) im Rahmen einer kleinen Verabschiedung. Vor allem die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit habe er sehr geschätzt. „Sie denken wie eine Polizistin und waren immer da, wenn man sie gebraucht hat. Gab es ein Problem… Sie haben die Lösung gefunden.“ Aus genau diesem Grund lasse er Dr. Neidert auch nur ungern gehen: „Für ihren neuen beruflichen Lebensweg wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und immer ein gutes Augenmaß bei Ihren Entscheidungen.“

Die gute Zusammenarbeit betonte auch die 41-jährige Regierungsdirektorin: „Ich habe mich nur zu gerne auf die Kultur der Polizei eingelassen. Die Zeit hier im Präsidium hat mich sehr geprägt.“ Vor allem den Zusammenhalt in der Behörde habe sie sehr zu schätzen gewusst, konnte in den letzten Jahren viele wertvolle Erfahrungen sammeln. „Ich möchte mich noch einmal für das Vertrauen, das mir von Beginn an entgegengebracht wurde, bedanken. Und ich weiß, es geht hier gut weiter.“

Die Leitung der Abteilung Verwaltung wird bis auf Weiteres von Katharina Kötzner übernommen. Die 35-jährige Regierungsoberrätin hat sich bereits in den vergangenen drei Jahren als Abwesenheitsvertreterin im Polizeipräsidium Osthessen einen Namen gemacht und hat seitdem auch die Hauptsachgebietsleitung „Rechtsangelegenheiten“ inne. Laut Voß hat sich die gebürtige Unterfränkin, die in München Rechtswissenschaften studiert hat, durch ihre fachliche Versiertheit und ihr Engagement ausgezeichnet: „Ich wünsche Frau Kötzner für ihren neuen Aufgabenbereich viel Erfolg und weiß die Leitung der Abteilung Verwaltung bei ihr in guten Händen“, so Polizeipräsident Günther Voß.

Über Dr. Anne Neidert:

Nach Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Christian-Albrechts-Universität Kiel und beim Staatlichen Schulamt Fulda begann die promovierte Juristin 2009 ihr Trainee-Programm beim Hessischen Innenministerium mit unterschiedlichen Verwaltungsstationen in Fulda, Hünfeld und Wiesbaden, ehe 2012 die Versetzung zum Polizeipräsidium Osthessen folgte. Hier war Dr. Neidert am Sitz des Präsidiums in Fulda zunächst als Leiterin des Hauptsachgebiets für Rechtsangelegenheiten eingesetzt, bevor 2016 der Wechsel in die Leitung der Abteilung Verwaltung folgte. In ihrer Funktion als Abteilungsleiterin war sie nicht nur für das Personalwesen von rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeipräsidiums zuständig, sondern übernahm auch die praktische Ausbildung für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare und fungierte als ständige Ansprechpartnerin für Juristinnen und Juristen im Trainee-Programm der Hessischen Landesregierung.

Überhöhte Geschwindigkeit und Aquaplaning führen zu Unfall auf der A7

Am Mittwoch, dem 30.06.2021, gegen 18:15 Uhr, kam es auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg Efze und AS Bad Hersfeld West, KM 346,700, Gemarkung Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, zu einem Verkehrsunfall.

Der 50-jährige, aus Weißrussland stammende, Fahrzeugführer des Sattelzugs befand sich im o. g. Autobahnabschnitt auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn (Aquaplaning) kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Betonschutzwand. Von hier wurde der Sattelzug abgewiesen und fuhr wieder auf dem Seitenstreifen weiter, bis er kurze Zeit später in der anliegenden Böschung in Fahrtrichtung zu Stehen kam.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen und ca. 200 Liter Dieselkraftstoff versickerten im angrenzenden Flutgraben. Die alarmierte Feuerwehr Homberg Efze konnte weitere 600 Liter Dieselkraftstoff abpumpen.

Der Fahrer blieb unverletzt und konnte nach der medizinischen Erstversorgung durch den RTW-Homberg an der Unfallstelle entlassen werden.

Die Betonschutzwand wurde auf einer Länge von 10 Metern stark beschädigt. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste zusammen mit dem Sattelauflieger abgeschleppt werden.

Für die Bergungsmaßnahmen musste zeitweise, für die Dauer von zwei Stunden, der rechte Fahrstreifen durch die hinzugezogene Autobahnmeisterei Hönebach gesperrt werden.

Gegen 21:30 Uhr waren die Bergungsmaßnahmen beendet und die komplette Fahrbahn wieder frei.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 130.000,- Euro geschätzt.