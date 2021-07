Betonmischer auf Bahnübergang zwingt Zug zur Schnellbremsung

Dreieich (ots) – Gestern, am 30. Juni 2021, kam es gegen 16:45 Uhr am

Bahnübergang in Dreieich fast zu einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn

und einem Betonmischer. Aus bisher unbekannten Gründen blieb der LKW beim

Schließvorgang des Schrankenbaumes stehen. Dieser setzte auf dem LKW auf und

blieb zwischen Fahrerkabine und Mischtrommel stecken. Beim Erkennen des

Hindernisses leitete der Zugführer eine Schnellbremsung ein. Wegen der geringen

Geschwindigkeit des Zuges auf diesem Streckenabschnitt konnte der Zug noch vor

dem Betonmischer zum Stehen gebracht und eine Kollision damit verhindert werden.

Um den Betonmischer wieder von den Gleisen zu bekommen, musste durch die

Feuerwehr die Schranke zersägt werden. Glück im Unglück hatten alle Beteiligten,

verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Praunheim: Vespa fängt Feuer

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwoch, den 30. Juni 2021, geriet in der

Stephan-Heise-Straße eine Vespa in Brand. Aufgrund der entstandenen Hitze kam es

darüber hinaus zu Beschädigungen an einem Haus sowie einem Motorrad.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Nachmittag zu einem Brand einer Vespa.

Der in der Stephan-Heise-Straße stehende Roller geriet dabei in Vollbrand und

konnte von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf

ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden konnte. Aufgrund der

Hitzeentwicklung kam es jedoch zu weiteren Beschädigungen, unter anderem an

einem Rollladen des Hauses sowie an der Verkleidung eines Motorrades, welches

unmittelbar danebenstand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ob ein technischer Defekt vorlag oder es zu einer Brandstiftung kam ist derzeit

noch unklar. Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache

aufgenommen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dealer nach Drogenfund festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit

(REE) haben am gestrigen Nachmittag (30. Juli 2021) zwei Dealer im

Bahnhofsviertel festgenommen.

Gegen 15:40 Uhr beobachteten zivile Beamte in der Niddastraße einen 49-jährigen

Mann beim Crack-Handel. Dieser legte mehrere Cracksteine auf eine am Boden

liegende Feinwaage ab, weshalb unvermittelt seine Festnahme erfolgte. Kurz vor

seiner Festnahme hatte er noch versucht, Cracksteine seiner Kundschaft

zuzuwerfen. In seinen Händen konnten letztlich fünf Steine, insgesamt 0,23 Gramm

Crack, sowie Bargeld aufgefunden und schließlich sichergestellt werden.

Weitere Ermittlungen führte die Beamten in ein von dem Festgenommenen bezogenes

Hotelzimmer. In dem in der Moselstraße gelegenen Hotel trafen sie in dem

besagten Zimmer auf eine 28-jährige Frau, welche dieses ebenfalls als Bleibe

nutzte. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten rund 86 Gramm Heroin und Utensilien

zum Aufkochen von Crack, darunter Gasbrenner und weitere Feinwaagen, in dem

Zimmer aufgefunden werden. Die Beamten stellten alles sicher.

Der feine Spürsinn der Fahnder führte den 49-jährigen Mann und die 28-jährige

Frau in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Entsprechende Strafverfahren

aufgrund des Handels mit Betäubungsmitteln und wegen des Verdachts des

Herstellens von Drogen wurden eingeleitet. Beide Beschuldigten sollen noch heute

dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juli 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB

3, Hugo-Eckener-Ring Juli 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden Juli 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Juli 2021: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Hanauer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring Juli 2021: Babenhäuser Landstraße, Züricher Straße, Bundesstraße 43

Anschlussstelle BAB 3, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661

Anschlussstelle Eckenheim

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.