Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Aus aktuellem Anlass warnt die Friedberger Polizei vor aufgefundenen Giftködern!

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen (1.7.21) erfuhr, war bereits am Montag (28.6.21) ein erst wenige Wochen alter Hundewelpe an den Folgen einer schweren Vergiftung verstorben.

Das Jungtier hatte während eines Gassigangs entlang des Promenadenweges an der Usa zwischen Bad Nauheim und Friedberg offenbar „Schneckenkorn“ gefressen. Dabei handelt es sich um ein blaues Granulat, welches für gewöhnlich im eigenen Garten als Ungeziefervernichtungsmittel zum Einsatz kommt und auch für Hunde hoch giftig ist.

Unklar ist bislang, wer das Mittel dort verteilte und in welchem Umfang dies geschah. Entsprechende Rückstände wurden bereits in einem Gebüsch aufgefunden, an welchem sich der kleine Hund aufgehalten hatte.

Lassen Sie Ihren geliebten Vierbeiner daher bitte nicht aus den Augen und achten darauf, dass dieser keine giftigen Stoffe aufnimmt!

Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

A45 bei Gambach: Wohnwagen umgekippt – Gasflaschen beschädigt

Am Donnerstagvormittag ist auf der A45 zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Wölfersheim ein PKW mit angehängtem Wohnwagen verunfallt.

Gegen 10.30 Uhr hatte der Fahrzeugführer des silbernen Mercedes aus noch unbekannten Gründen in Richtung Hanau die Kontrolle über das Gespann verloren, sodass sich die mobile Behausung aufschaukelte und schließlich umkippte.

Im Wohnwagen befanden sich mehrere Gasflaschen, die im Rahmen des Verkehrsunfalles zum Teil derart beschädigt wurden, dass der Inhalt austrat.

Die Polizei informierte per Twitter und HessenWarn. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, eine Rettungsgasse freizuhalten und keine brennenden Gegenstände (Zigarettenkippen etc.) aus den Fahrzeugen zu werfen.

Die Feuerwehr brachte die undichten Behältnisse unter Kontrolle, sodass von diesen keine Gefahr mehr ausging.

Im Rahmen des Einsatzes war die Fahrbahn in Richtung Hanau bis etwa 12 Uhr voll gesperrt worden. Inzwischen rollt der Verkehr wieder.

Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben die beteiligten Personen unverletzt.

Friedberg: nach räuberischem Diebstahl – Polizei sucht flüchtigen Ladendieb!

Am Mittwochnachmittag ist es in einem Lebensmittelmarkt in der Fauerbacher Straße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Dem Tatverdächtigen gelang die Flucht. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Was war passiert?

Kurz nach 17 Uhr beobachteten Zeugen den Dieb, wie er sich unter anderem mehrere Dosen Whiskey-Cola in den Rucksack steckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Als er von einem Angestellten angesprochen wurde, der versuchte, ihn am Verlassen des Geschäfts zu hindern, schlug er diesem mit der Faust gegen den Kopf und rannte in Richtung Fauerbach davon.

Der Ladendieb soll Zeugenangaben zufolge etwa 170-175 cm groß sein und „osteuropäisch“ aussehen. Zur Tatzeit trug er eine weiße Basecap, ein hellblaues T-Shirt mit weißer Aufschrift, dunkelblaue Jeans und helle Nike-Schuhe. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich und eine Tätowierung am Hals.

Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden. Wer hatte die Tat beobachten können? Wem ist der Unbekannte bei seiner Flucht begegnet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben?

A5 bei Rosbach: Nicht angepasste Geschwindigkeit…

…bei schlechten Wetterverhältnissen war wohl für einen Verkehrsunfall am späten Mittwochabend auf der A5 bei Rosbach v.d.H. verantwortlich, in dessen Rahmen der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg in Fahrtrichtung Kassel verunfallte.

Gegen 23.11 Uhr war der 25-jährige Berufskraftfahrer am Steuer des in Spanien zugelassenen Sattelzuges auf der rechten von drei Fahrspuren unterwegs in Richtung Norden. Aufgrund starken Regens war der LKW außer Kontrolle geraten und nach links in die dortige Betongleitwand geprallt, wobei die Zugmaschine auf dieser schließlich zum Stehen kam.

Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, sechsstelligen Bereich.

Aufgrund andauernder Aufräumarbeiten ist die linke Fahrspur in Richtung Norden im Bereich der Unfallstelle auch am Donnerstag bis auf weiteres gesperrt.