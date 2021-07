AKTUELL! Erneut Betrüger am Telefon-Falsche Polizeibeamte rufen an

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Betrügern am Telefon. Seit dem späten Nachmittag am Mittwoch bis zum frühen Mittag heute Morgen (Donnerstag, 01. Juli) scheint erneut der Landkreis Marburg-Biedenkopf im Visier von Betrügern am Telefon zu stehen. Falsche Polizeibeamte riefen nach bisherigen Meldungen sowohl in Wetter als auch in Gladenbach, Lohra, Marburg und Wohra an. Bislang blieben die Betrüger erfolglos. „Oberster Grundsatz: Sobald es am Telefon um Geld oder anderes Vermögen oder auch um Daten geht: AUFLEGEN!“

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

„Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!“

Strom-Feuer-Farbe-Fäkalien-Polizei ermittelt

Tatort des verbotenen und teils ekligen Vorgehens der noch unbekannten Täter ist die alte Augenklinik in der Robert-Koch-Straße. Am Mittwoch, 30. Juni, um 09 Uhr stellten Verantwortlich fest, dass man dort offenbar an einem Außenschrank Strom angezapft und diesen sowie die Fassade mit Farbe besprüht hat. Außerdem gibt es zusätzlich zu hinterlassenen Fäkalien Spuren, die auf ein versuchtes Entfachen eines Feuers hindeuten. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch oder vorher, ein genauer Zeitraum steht nicht fest, Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang stehen könnten? Die Polizei hat nach Erstattung der Strafanzeige die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Einstiche im Reifen

Nachdem gleichzeitig beide Reifen auf der Fahrerseite luftlos waren, schaute die Besitzerin genauer nach und fand typische Einstichspuren. Der betroffene blaue Opel Corsa mit dem Vogelsberger Kennzeichen (VB) parkte zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Sonntag und 20 Uhr am Montag, 28. Juni auf dem Vorplatz des Mehrfamilienhauses Niederrheinische Straße 22. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten. Tel. 06428 9305 0.

Cappel – Verräterische Rußspuren

Aufgrund von Zeugenaussagen und verräterischen Rußspuren an den Schuhen stehen zwei 18-Jährige unter dem Verdacht, diverse Bücher an der Bushaltestelle angezündet zu haben. Das Feuer beschädigte Teile der Holzverkleidung der Haltestelle Cappeler Gleiche. Die Polizei kontrollierte die Tatverdächtigen kurze Zeit nach der Tat in einem Bus. Der Vorfall war am Mittwoch, 30. Juni um kurz nach 22 Uhr.

Stadtallendorf – Betäubungsmittel

Ein 49 Jahre alter Autofahrer aus dem Ostkreis hatte nicht nur Betäubungsmittel im Körper, sondern auch in der Jackentasche. Zunächst reagierte der Drogentest positiv auf THC und Amphetamine und dann fand die Polizei bei der Durchsuchung in seiner Jackentasche noch eine geringe Menge Haschisch. Für den Mann endete die Autofahrt am Donnerstag, 01. Juli, um 01.30 Uhr, in der Rheinstraße. Er muss sich demnächst wegen des Erwerbs und Besitzes und wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Die Polizei veranlasste zudem die nötige Blutprobe.