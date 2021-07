Kaiserslautern – Die einen haben es erfolgreich beendet, die anderen haben es nun vor sich: Oberbürgermeister Klaus Weichel hat sowohl drei Absolventen der dualen Ausbildung zu Beamten auf Probe ernannt als auch drei angehende Stadtinspektoren begrüßt.

Lea Berberich, Alexandra Göpel und Sarah Lauer werden ab heute in den nächsten drei Jahren bei der Stadtverwaltung Kaiserlautern und an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen ausgebildet. Gegen 71 Mitbewerber haben sie sich durchgesetzt. Das Stadtoberhaupt überreichte ihnen die Ernennungsurkunden. Unterstützt werden sie von Michelle Schreiber, Jennifer Waßmann und Lucca Blauth, die ihnen als Paten zur Seite stehen.

Als Bachelor of Arts haben Anna-Lena Hager, Timo Mormone und Tobias Wolf das dreijährige Studium erfolgreich beendet. Weichel ernannte sie daher zu Beamten auf Probe. Auf sie wartet nun eine Tätigkeit im gehobenen Dienst.

Im Beisein von Manuel Rudel vom Referat Personal beglückwünschte der Oberbürgermeister die beiden Gruppen: