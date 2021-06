Haßloch: Faszination Galopprennsport auf der Pferderennbahn am 01. August 2021

Haßloch – Endlich ist es wieder soweit. Nach wildschweinschadenbedingter sowie coronabedingter „Zwangspause“ von 2 Jahren veranstaltet der Pfälzische Rennverein Haßloch e.V. am 01.08.2021 seinen diesjährigen Renntag. Das Geläuf wurde im letzten Jahr neu angelegt und befindet sich in einem sehr guten Zustand.

Die Jockeys können sich am 01.08. auf einen hervorragenden Untergrund freuen.

Nach den aktuell geltenden Coronabestimmungen sind bis zu 5000 Zuschauer möglich.

Dabei gilt es für den Verein jedoch, etliche organisatorische Aufgaben zu stemmen.

Von allen Besuchern müssen die Kontaktdaten erfasst werden, die Sitzplatzkarten auf der Tribüne sind zu personalisieren und die „3-G Regel“ ist nachzuweisen.

Das heißt die Besucher müssen am Renntag 01.08. mindestens 2 Wochen voll geimpft sein, eine Genesung nachweisen oder einen PoC-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Aus logistischen Gründen kann diese Datenerfassung nur vorab online vorgenommen werden.

Tickets für den Renntag am 01.08.2021 stehen daher ausschließlich online als Selbstausdruck oder in digitaler Form zur Verfügung.

Es wird keine Tageskasse für Ticketkäufe zur Verfügung stehen.

Tickets können über die Internetseite des Vereins www.rennverein-hassloch.de gekauft werden.

8 Galopprennen stehen an diesem Renntag auf dem Programm, darunter auch das Hauptrennen des Tages: Die „Haßlocher Meile“, ein Ausgleich III über 1600m.

Ein Tag auf der Galopprennbahn ist ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie!

Beginn der Veranstaltung ist bereits um 10:30 Uhr. Das erste Rennen startet um 11:15 Uhr, da es sich bei dem Renntag um einen sog. PMU Renntag handelt, in Kooperation mit dem französischen Wettanbieter PMU.

Die Rennen werden hierbei live in die Wettannahmestellen nach Frankreich übertragen.

Dadurch ist der Pfälzische Rennverein an genau festgelegte Startzeiten von PMU gebunden.

Machen Sie sich nach dem Frühstück auf den Weg zur Galopprennbahn in Haßloch und erleben Sie einen faszinierenden Galopprenntag!

Für Essen und Getränke vor Ort sorgt wie gewohnt die die Firma „Barth Gastro-Catering-Events“ aus Speyer.

Der Pfälzische Rennverein Haßloch e.V. freut sich nach dieser langen Zeit sehr auf Ihren Besuch.