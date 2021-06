Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Brand eines Industriesaugers

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.06.2021 gegen 00:00 Uhr wurde im Keller einer Firma in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim ein Brand gemeldet. Ein Industriestaubsauger, welcher im Keller zum Absaugen des Hochwassers eingesetzt war, war vermutlich aufgrund technischen Defektes in Brand geraten. Alle Arbeiter waren beim Eintreffen der Streifenbesatzung bereits ordnungsgemäß evakuiert worden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bad Dürkheim, die mit 34 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht und das Gebäude mittels eines Hochleistungslüfters vom Rauch befreit. Das Gebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt. Ein Mitarbeiter musste aufgrund einer Rauchgasinhalation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden.

Bad Dürkheim: Präventionsveranstaltungen Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots) – Immer wieder kommt es in Bad Dürkheim und den angrenzenden Gemeinden, sowohl in Einkaufsmärkten als auch im Innenstadtbereich, zu sogenannten Taschen- und Trickdiebstählen. Vorrangig am Tag, greifen die meist unbekannten Täter unbemerkt zu und lassen ihre Opfer oft ratlos zurück. Meist stehen die Taten im Zusammenhang mit Einkäufen der Opfer in Supermärkten, Drogerien oder Bekleidungsgeschäften. Dabei haben es die Täter hauptsächlich auf die Portemonnaies oder Mobiltelefone abgesehen, die sie insbesondere aus Taschen, Rücksäcken und Einkaufswagen entwenden. Am 01.07.2021 und am 07.07.2021, in der Zeit zwischen 08.30 – 12.30 Uhr, werden Polizeibeamte der Polizei Bad Dürkheim sowie des Präventionsberatungszentrums Ludwigshafen in verschiedenen Einkaufsmärkten in Bad Dürkheim und Wachenheim die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Taschen-/Trickdiebstähle sensibilisieren und mit diesen das direkte Gespräch suchen. Interessante Informationen zu diesem Thema finden sie auch unter https://s.rlp.de/693pv.

Grünstadt: 29-Jährige leistet Widerstand und beleidigt Polizeibeamte

Grünstadt, Friedrich-Ebert-Straße (Bahnhof) – 30.06.2021, bis 15:45 Uhr (ots) – Beamte der PI Grünstadt wurden zu einem Supermarkt in der Kirchheimer Straße gerufen, nachdem das dortige Personal beleidigt wurde. Der Täter entfernte sich mit weiteren Personen Richtung Bahnhof Grünstadt. Am Bahnhof wurde eine 29-Jährige aus Grünstadt angetroffen, die mit dem zuvor beschriebenen Täter bekannt ist. Die Beamten hatten zudem die Info, dass gegen die 29-Jährige ein Haftbefehl vorlag. Nachdem ihr die Festnahme erklärt wurde, zeigte sie sich den Beamten gegenüber aggressiv. Es folgten zahlreiche Beleidigungen und Beschimpfungen. Die 29-Jährige musste gefesselt werden, um Angriffe auf die Beamten zu verhindern. Hiergegen leistete die Frau Widerstand. Die Festnahme und das Verbringen zum Polizeifahrzeug erregte öffentliches Aufsehen, zumal die Frau lautstark herumschrie. Die Situation wurde von Passanten auch gefilmt. Es wird nachberichtet.

