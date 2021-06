Pirmasens: Hereinspaziert im Dynamikum ab 03. Juli 2021

Pirmasens – Es ist soweit: Nach der langen Corona-bedingten Schließung können ab dem 3. Juli 2021 kleine und große Forscher im Pirmasenser Dynamikum endlich wieder auf spielerische Entdeckungsreise in die faszinierende Welt von Naturwissenschaft, Technik und Sport gehen.

Bis zum Start der rheinland-pfälzischen und saarländischen Sommerferien am 19. Juli ist das Science Center jeweils an den Samstagen und Sonntagen von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Während der Ferien besteht dann immer von mittwochs bis sonntags – ebenfalls von 11.00 bis 17.00 Uhr – die Gelegenheit zum Besuch des Science Centers.

Um den Schutz aller Gäste und auch des Mitarbeiter-Teams stets zu gewährleisten, hat das Dynamikum ein detailliertes Sicherheitskonzept mit Hygiene- und Abstandsregelungen erarbeitet. Dies beinhaltet insbesondere, dass Personen ab einem Alter von sechs Jahren nur getestet, genesen oder vollständig geimpft eingelassen werden. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Vorausbuchung des Besuchs, da sich nur eine bestimmte Zahl an Gästen gleichzeitig in den Räumen aufhalten darf. Buchungen sind telefonisch unter 06331 23943-0 (Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr) möglich oder per Mail an anmeldung@dynamikum.de; jede Reservierung wird entsprechend bestätigt. Aus Infektionsschutzgründen können zudem einige wenige der 160 Exponate derzeit nicht genutzt werden. Bis auf Weiteres können auch keine Zusatzprogramme angeboten werden. Geöffnet sind hingegen gemäß den gültigen Vorgaben die hauseigene Cafeteria und der Dynamikum-Shop. Eine komplette Übersicht aller Regelungen rund um den Aufenthalt im Dynamikum findet sich auf der Webseite sowie unter https://www.facebook.com/dynamikum.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich das Dynamikum nun endlich wieder mit Leben füllen kann. Vor allem in den anstehenden Sommerferien bieten wir so gerade auch all den Familien, die bewusst einen Urlaub zuhause planen, die perfekte Gelegenheit für einen fröhlichen Forscher-Tag“, kommentiert Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher. „Unser Team freut sich nach Monaten des Wartens darauf, allen Gästen einen tollen Aufenthalt zu bieten, bei dem bei aller selbstverständlich gebotenen Vorsicht der Spaß am spielerischen Eintauchen in die Welt von Naturwissenschaft und Technik im Vordergrund steht.“