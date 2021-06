Mannheim: IMFORUM Jugendcup am 03. und 04. Juli 2021 beim VfR im Nachwuchszentrum

Mannheim – Die Wartezeit war lang, eher unendlich. Für viele Kinder- und Jugendliche steigt am kommenden Samstag und Sonntag ein großes sportliches Highlight. Die Nachwuchsabteilung veranstaltet den IMFORUM Jugend-Cup 2021, nachdem das legendäre Turnier sich im Jahr 2020 einer Zwangspause unterlegen musste. Rund 80 Teams machen sich am Wochenende auf den Weg nach Mannheim. Es ist das erste große Turnier in der Region. Die Rasenspieler haben sich darauf über viele Wochen intensiv vorbereitet.

Der VfR Mannheim empfängt viele Vereine aus der Region. Altersklassen von der U7 bis zur U15 sind am Ball. Über die gesamten Tage wird es spannende und hoffentlich faire Wettkämpfe zu sehen geben. Im Vordergrund steht das Erlebnis für die Kinder- und Jugendlichen nach langer Durststrecke. Der VfR Mannheim hat für das gesamte Turnier ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt. In Beratung mit Gesundheitsexperten ist es gelungen trotz aller Lockerungen ein Konzept mit Sicherheitsgefühl zu erstellen.

Dem Teilnehmerfeld wurde das Konzept übermittelt. Spiel und Spaß stehen im Vordergrund. Neben dem Programm auf dem Platz gibt es auch das gewohnte Rahmenprogramm allerdings in etwas abgespeckter Form. Die Torwand und weitere Highlights sind definitiv vor Ort, so dass alle Beteiligten einen unvergesslichen Tag erleben werden.

Teilweise werden große Namen aus der Region Rhein/Neckar am Ball sein.

Übersicht:

E 1/ U11 Samstag 9:30-13:00h 12 x 15

E 2 / U 10 Samstag 9:30-13.30 10 x 15

D 1/ U 13 Samstag 14.00-17.30 8 x 15

D 2/ U 12 Samstag 14:00-17:30 6 x 15

Bamb./U7 Sonntag 10:00-12:00h 5 x 10

F 2/ U 8 Sonntag 9.30-11:30h 15 x10

F 1/ U 9 Sonntag 9:30-12:30 12 x 10

C / U 15 Sonntag 13:00-18:30h 10 x20

U15-Turnier am 04.07.2021

Das U15 Turnier startet am Sonntag. Dort sind einige „Kracher“ am Ball. Ein Auszug aus dem Teilnehmerfeld: Pirmasens, Heidelberg-Kirchheim, Stuttgarter Kickers, Reutlingen, Waldhof, Balingen, Wieseck, Pforzheim.

Veranstaltungstage: Samstag / Sonntag ab 9:30 – 18:00 h

Für die Sicherheit gibt es vor Ort ein Testzentrum.