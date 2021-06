Mehrere Sachbeschädigungen an PKW

In Frankenthal kam es zu drei Sachbeschädigungen an PKW.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum vom 27.06.2021, 22:00 Uhr, bis 28.06.2021, 05:00 Uhr, einen BMW der 3er-Reihe, welcher zum Parken in der Friedrich-Schanzlin-Straße, in Höhe der Hausnummer 38, zum Parken abgestellt war. Nach ersten Ermittlungen trat der Täter den linken Außenspiegel des PKW ab, wodurch auch die Karosserie beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

Am 28.06.2021, zwischen 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, wurde in der Isenachstraße, im Bereich der Hausnummer 2, an einem geparkten VW Golf die Motorhaube und die Fahrerseite zerkratzt. Täterhinwiese liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,- EUR.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am 29.06.2021, zwischen 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr. An einem in der Lambsheimer Straße, im Bereich der Hausnummer 53-55, zum Parken abgestellten Citroen Berlingo, wurde durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca., 800,- EUR.

Täterhinweise liegen derzeit für keinen der Fälle vor. Hinweise, dass es einen Tatzusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen gibt, liegen derzeit ebenfalls nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl eines Motorrollers

Im Zeitraum vom 28.06.2021, 13:00 Uhr, bis 29.06.2021, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Motorroller der Marke Malaguti, Modell Phantom, welcher nach einer Panne verschlossen im Bereich des Gewerbegebietes in Höhe der Wormser Straße 99 von Frankenthal, abgestellt war. Der Roller hat eine Wert von ca. 350,- EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. (Frankenthal) Diebstahl eines Motorrollers

