Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Schifferstadt) Unfall mit vier beschädigten Fahrzeugen

Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr ist in der Langgasse ein Unfall geschehen, bei dem insgesamt vier Pkw beschädigt wurden. Eine 32-jährige Autofahrerin verlor vermutlich aufgrund eines gerissenen Vorderreifens die Kontrolle über ihr Fahrzeug, streift dann das erste geparkte Fahrzeug, stößt im Anschluss auf das zweite geparkte Fahrzeug, welches wiederum auf das dritte geparkte Fahrzeug geschoben wird. Am Pkw der Frau und dem zweiten geparkten Wagen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 20.000 Euro geschätzt. Die 32-jährige verletzte sich leicht, eine medizinische Behandlung war aber nicht notwendig.

(Neuhofen) Wertvolle Metallumfassung beschädigt

Zwischen dem 21.06. und dem 24.06.2021 hat ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren eine gusseiserne Metallumfassung eines Baumes im Odenwaldring beschädigt. Bei der Umfassung handele es sich um eine Sonderanfertigung, die nicht mehr hergestellt werden kann. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.