Fahrerflucht: Zeugen geben Hinweis

Kaiserslautern (ots) – Einer 72-Jährigen wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag

in der Martin-Luther-Straße mit ihrem Auto einen Stadtbus gestreift zu haben.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht. Als die Frau kurz

nach 16 Uhr an dem Bus vorbeifuhr, touchierte sie das Heck des Fahrzeugs. Ohne

Anzuhalten fuhr sie weiter. Am Bus entstand Sachschaden. Zeugen merkten sich das

Kennzeichen der Unfallverursacherin. Sie konnte von der Polizei zu Hause

angetroffen werden. Gegenüber den Beamten war die 72-Jährige geständig. Den

Unfall hatte sie bemerkt. Die Seniorin blickt jetzt einem Strafverfahren

entgegen. |erf

Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat eine

Polizeistreife am frühen Mittwochmorgen gestoppt. Der Rollerfahrer war mit dem

E-Scooter in der Königstraße unterwegs. Dort wurde er durch die Beamten gestoppt

und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Wert von 0,7

Promille. Der 22-Jährige musste den E-Scooter stehen lassen und mit zur

Dienststelle kommen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. |elz

Reifen zerstochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in der

Bleichstraße drei Reifen eines Firmenwagens plattgestochen. Der weiße Toyota

parkte in Höhe der Hausnummer 17. Zwischen 14 Uhr und 15:20 Uhr machten sich

Vandalen an dem Auto zu schaffen und stachen, vermutlich mit einem Messer, drei

Reifen platt. Der Schaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben oder

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Musikbox gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben aus einer Turnhalle „Auf der

Steig“ in Trippstatt eine Musikbox im dreistelligen Eurobereich gestohlen. Wie

sie in die Halle gelangten ist unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag,

25. Juni 20 Uhr und Sonntag, 27. Juni 16 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu

melden. |elz

Ladendieb mit Messer erwischt

Kaiserslautern (ots) – Weil er in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt wurde

und dabei auch noch ein Messer in den Taschen hatte, wird gegen einen Mann aus

dem Stadtgebiet wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Der 22-Jährige war am

Montagmorgen einer Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Fruchthallstraße

aufgefallen. Diese hatte beobachtet, wie der Täter einen Schinken und zwei

kleine Schnapsflaschen einsteckt. Beim Versuch eine größere Schnapsflasche unter

seiner Jacke verschwinden zu lassen, bemerkte er, dass er beobachtet wurde. Er

nahm die Schnapsflasche und ein weiteres Getränk und wollte den Kassenbereich an

einer nicht besetzten Kasse passieren. Als die Mitarbeiterin sich ihm in den Weg

stellte, beleidigte und bedrohte er sie. Zwei andere Mitarbeiter nahmen den

22-Jährigen mit ins Büro und riefen die Polizei. Dabei wurden auch sie mehrfach

bedroht und beleidigt. Bei der Durchsuchung durch die eingetroffenen Beamten,

wurde bei dem Mann ein Messer griffbereit in der Jackentasche gefunden und

sichergestellt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Ladendiebstahls, Beleidigung

und Bedrohung zu. |elz

Erpressung angezeigt

Kaiserslautern (ots) – Eine Erpressung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am

Dienstagabend angezeigt. Wie der 52-Jährige angab, war er auf einer

Videoplattform in den sozialen Netzwerken von einer unbekannten Frau kontaktiert

worden. Im weiteren Verlauf des Chats forderte die Unbekannte ihn auf, sich bei

einem anderen Messenger-Dienst zu registrieren, was der Mann auch tat. Als die

Frau sich dann aber bei einem Videochat auszog und ihn zu sexuellen Handlungen

aufforderte, beendete der 52-Jährige nach eigenen Angaben den Chat. Daraufhin

drohte die Unbekannte, das Video zu veröffentlichen. Der Mann ging trotzdem

nicht auf die Forderung ein, sondern wandte sich an die Polizei. Die

Ermittlungen nach der Täterin laufen. |cri

Drogen und Waffen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Weil er im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln,

ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Die Wohnung

des 22-jährigen Mannes wurde am Mittwoch durchsucht. Dabei konnte umfangreiches

Beweismaterial sichergestellt werden.

Der 22-Jährige war in den vergangenen Monaten immer wieder bei Kontrollen

aufgefallen, weil er Drogen bei sich hatte. Eine Durchsuchung seiner Wohnung

wurde beantragt und konnte am Mittwochvormittag vollstreckt werden. In den

Räumen wurden an verschiedenen Stellen Betäubungsmittel, Konsum- und

Handelsutensilien, Waffen und Munition gefunden. Insgesamt stellten die

Einsatzkräfte rund 600 Gramm Marihuana, Amphetamin und Ecstasy-Tabletten, zwei

Schreckschuss- und Gasdruckwaffen samt Munition sowie ein Messer sicher.

Darüber hinaus befanden sich im Besitz des Mannes mehrere EC-Karten, die nicht

auf ihn ausgestellt sind. Die Ermittlungen hierzu, ob es sich möglicherweise um

gestohlene oder unterschlagene Karten handelt, dauern an.

Der 22-Jährige wurde nach seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht

Kaiserslautern vorgeführt. Der Beschuldigte machte von seinem

Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ein bereits erlassener Haftbefehl wegen

Wiederholungsgefahr wurde bestätigt und der Mann anschließend ins Gefängnis nach

Frankenthal gebracht. |cri

Jugendlichen belästigt

Kaiserslautern (ots) – Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen

einen jungen Mann aus dem Landkreis. Der 22-Jährige steht im Verdacht, am

Dienstagnachmittag im Bahnhofsbereich einen Jugendlichen belästigt zu haben.

Der 15-jährige Junge meldete sich kurz vor 17 Uhr bei den Kollegen der

Bundespolizei und berichtete, dass er von dem Mann vor den Bahnhofstoiletten

angesprochen wurde und von ihm ein „obszönes Angebot“ erhielt. Die Einsatzkräfte

konnten den Tatverdächtigen kurz darauf noch an der beschriebenen Stelle

aufgreifen.

Der 22-Jährige war erheblich alkoholisiert; laut Atemtest hatte er einen Pegel

von 2,65 Promille.

Der Mann wurde anschließend zum Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums

Westpfalz gebracht, wo die Anzeige aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

