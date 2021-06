Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Kerzenheim – Am Mittwoch, den 30.06.2021, gegen 07:55 Uhr, kam es auf der L 449 bei Kerzenheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW, bei welchem beide Fahrzeugführerinnen verletzt wurden. Hierbei befuhr eine 55-jährige Verkehrsteilnehmerin die L 449 in Richtung Kerzenheim. An der Einmündung L 449/L 452 bog sie nach links ab. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 82-jährige Autofahrerin, welche dort bevorrechtigt war. Die Fahrzeuge kollidierten in der Folge miteinander, sodass an beiden Totalschaden entstand. Sie mussten im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerinnen wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehren der VG Eisenberg sowie der VG Göllheim, welche mit insgesamt acht Fahrzeugen und 39 Kräften im Einsatz waren, gesperrt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Eisenberg – Am 28.06.21, in der Zeit von 14:35Uhr-15:30Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße in Richtung Ramsen und streifte hierbei den Außenspiegel eines ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Göllheim – Am 29.06.21, um 08:14Uhr, ereignete sich auf der B 47 zwischen Kerzenheim und Dreisen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Traktorgespann und ein PKW befuhren in dieser Reihenfolge die B 47 von Kerzenheim kommend in Fahrtrichtung Dreisen. Der 20-Jährige PKW-Fahrer fuhr ungebremst auf den Anhänger des vorausfahrenden Traktor auf. Dies hatte zur Folge, dass sich der PKW drehte und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der Anhänger kippte um, die Ladung(Holz) wurde auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW und am Anhänger entstanden Sachschaden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Versuchte Sachbeschädigung

Marnheim – Am 28.06.21, gegen 11:20Uhr, ereignete sich in der Kirchstraße eine versuchte Sachbeschädigung. Es wurde ein mit Schrauben durchbohrter Holzstiel unter einen PKW positioniert. Glücklicherweise wurde das Tatvorhaben frühzeitig bemerkt und es kam zu keinem Schadenseintritt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Diebstahl

Eisenberg – In der Zeit vom 23.06.21, 18:00Uhr, bis zum 24.06.21, 16:00Uhr, kam es in der Straße „Am Weinberg“ zu einem Diebstahl. Aus einem Vorgarten wurde ein Blumenkübel und eine Dekofigur entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Dreisen – Am 29.06.21, gegen 14:40Uhr, kam es auf der B 47 zwischen Marnheim und Dreisen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem PKW die B 47 von Dreisen kommend in Richtung Marnheim und wollte ein vorausfahrendes Fahrzeugs überholen. Hierbei kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit dem Starkregen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.