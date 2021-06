Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen, Nuits-St.-Georges-Straße – Im Rahmen einer Streifenfahrt erblickte eine Streife der PI Bingen am 29.06.2021 gegen 15:45 Uhr einen nicht angeschnallten Verkehrsteilnehmer, der sich der Kontrolle zunächst entziehen und dann fußläufig in der Nähe seines Fahrzeugs festgestellt werden konnte. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer, der bereits wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten ist, konnten neuerliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Bingen, Bahnhof Gaulsheim, 28.06., 23:00 Uhr – 29.06., 08:30 Uhr. Ein Mann kettete sein Lastenfahrrad an einem Pfosten fest. Als er am Folgetag zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrrad samt Schloss verschwunden. Das Fahrrad ist grau-schwarz, stammt vom Hersteller Babboe und hat drei Räder (vorne zwei). Wer etwas gesehen hat, bitte eine Mitteilung an die Polizeiinspektion.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gau-Bischofsheim, Bahnhofstr./Langstr./Pfarrstr. – Am Dienstag Nachmittag, 29.06.21, gg. 13:00 Uhr, befährt eine 60-jährige Harxheimerin die Bahnhofstraße in Gau-Bischofsheim in Richtung Ortsmitte. Auf Grund eines hohen Alkoholisierungsgrades (Alkotest über 3 Promille) kommt sie in der Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt ein geparktes Fahrzeug. Sie setzt ihre Fahrt fort und kommt auch in der Langstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt einen Bauzaun und kurz darauf eine Mauer. Sie fährt dann immer noch weiter und beschädigt auch in der Pfarrstraße noch ein geparktes Fahrzeug. Dort bleibt sie stehen und eine nachfolgende Fahrzeugführerin nimmt ihr dann den Fahrzeugschlüssel ab und verhindert so die Weiterfahrt. Die Polizei vor Ort stellt eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest ist zunächst nicht möglich und kann erst im Krankenhaus durchgeführt werden. Dort wurde dann auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Gesamten wird der Sachschaden auf ca. 8.0000,- Euro geschätzt.

Warnung vor dubiosen Streaming-Diensten – Werbung lockt in eine Abo-Falle

fünftägigen Abo. Die Registrierung ist entweder nicht erfolgreich oder es können

trotz Registrierung keine Filme und Serien gestreamt werden. Eine Rechnung landet trotzdem im E-Mail-Postfach. Falschinformationen in selbst erstellten YouTube-Videos und

Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz warnen davor,

sich auf Streaming-Portalen zu registrieren, die mit einem kostenlosen

fünftägigen Probe-Abo in die Kostenfalle locken. Auf der Suche nach Filmen

landen Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder auf unseriösen Seiten. Mehr

als 200 vermeintliche Video-Streaming-Webseiten sind den Verbraucherzentralen

bereits gemeldet worden. Die Nutzerinnen und Nutzer, darunter häufig

Minderjährige, gelangten über ein Werbe-Pop-up-Fenster auf eine der Webseiten

der Betreiber.

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/digitale-welt/onlin

edienste/dubiose-streamingportale-locken-in-abofalle-was-sie-wissen-muessen-2182

3

Für die Nutzung mussten sie sich registrieren und dabei neben ihren Adressdaten

eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer angeben. „Die Registrierung auf den

Webseiten war dann entweder nicht erfolgreich oder nach der erfolgten

Registrierung konnten keine Filme oder Serien gestreamt werden“, so Jennifer

Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Daher gingen die

Betroffenen davon aus, dass die Registrierung nicht funktioniert hat.“

Allerdings sind die Daten dennoch bei den Betreibern der Webseiten gelandet, die

dann die Kosten für ein Abo in Rechnung stellten. https://www.verbraucherzentral

e-rlp.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/drittanbietersperre-schutz-

vor-ungewollten-abos-12613

Die Domains haben stets ein identisches Design. Nur der Domain-Name ändert sich

ständig. Hießen die Domains kürzlich noch regplay.de und yoplay.de, sind diese

zwischenzeitlich wieder abgeschaltet. Neue Namen folgen.

Nur im Kleingedruckten findet sich ein Hinweis, dass nach fünf kostenfreien

Tagen hohe Gebühren für eine Jahresmitgliedschaft fällig werden. Diese

Information wird den Nutzern bei der Registrierung mit Namen, E-Mail-Adresse und

Passwort jedoch nicht transparent dargestellt. Seriöse Anbieter geben

Kosteninformationen vor Vertragsabschluss und verschicken zudem eine

Vertragsbestätigung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu den geltenden

Konditionen. Und die Inhalte des Streaming-Dienstes sind sofort verfügbar. Auf

den unseriösen Webseiten sind aber offensichtlich gar keine Filme oder Serien

zum Abruf vorhanden.

Vermehrt tappen Minderjährige in die Abofalle: Viele Beschwerden kommen von

Eltern minderjähriger Kinder, die sich auf diesen Portalen angemeldet haben. Sie

erhielten innerhalb weniger Tage nach Registrierung von einer angeblichen

Limited aus Großbritannien per Mail eine Rechnung über knapp 400 Euro, die auf

eine ausländische Bankverbindung zu zahlen sind. Zum Schutz vor dubiosen

Streaming-Diensten geben Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt folgende

Tipps:

bezahlt werden, wenn keine Leistung erbracht wurde. Betroffene sollten sich auch durch aggressive

Zahlungsaufforderungen nicht einschüchtern lassen. Auch von angeblichen Anwälten, die die vermeintliche

Rechtmäßigkeit der Forderung per YouTube-Video erläutern, sollten sich Betroffene nicht verunsichern lassen. Es ist ratsam, Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten.

Wer unsicher ist, ob Forderungen berechtigt sind, kann sich bei

der Verbraucherzentrale individuell beraten lassen:

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/beratung-rlp

der Verbraucherzentrale individuell beraten lassen: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/beratung-rlp Um gar nicht erst auf Angebote dubioser Streaming-Dienste

hereinzufallen, ist es sinnvoll, den Namen der Streaming-Website

in eine Suchmaschine einzugeben. Handelt es sich um eine

unseriöse Webseite, finden sich häufig bereits Hinweise dazu im

Internet.

Dubiose Streaming-Angebote können auf der Web-Seite der Verbraucherzentrale

gemeldet werden

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/kontakt-rlp/nachrichten-an-die-vz

Weitere Informationen zum Thema sind ebenfalls auf der Webseite der

Verbraucherzentrale unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/digitale

-welt/onlinedienste/dubiose-streamingportale-locken-in-abofalle-was-sie-wissen-m

uessen-21823 und bei der Polizei unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/abofallen/

zu finden.

Beratung und Hilfen gibt es bei den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale und

in den Polizeipräsidien.

Mainz-Finthen, nach Einbruch in Tankstelle drei Täter flüchtig

Mainz-Finthen – Mittwoch, 30.06.2021, 02:47 Uhr – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es gegen 02:47 Uhr zum Einbruch in eine Finther Tankstelle in der Flugplatzstraße. Drei bislang unbekannte Täter schlagen hierbei mit einem massiven Gegenstand die Glasscheibe der Tankstellen-Eingangstür ein. Vermutlich aufgrund des ausgelösten akustischen Alarms, flüchten die drei Tatverdächtigen in Richtung Ludwig-Schwamb-Straße,

noch bevor sie ins Innere der Tankstelle gelangen konnten. Unmittelbar

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Polizeikräften aus Mainz und Ingelheim,

führten bislang nicht zum Ergreifen der drei Männer. Anwohner, die den

Einbruchsversuch zumindest teilweise beobachten konnten, beschreiben die

Tatverdächtigen wie folgt:

Person 1:

Männlich, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und weißen Schnürsenkeln, blaue

Jeans, dunkle Jacke mit Kapuze (evtl. dunkelblau), graue Mütze

Person 2:

Männlich, schwarze Hose, schwarze Adidas Trainingsjacke mit weißen Streifen an

den Armen und hellem Emblem auf der linken Brust, schwarze Sturmhaube, Sneakers

in den Farben schwarz-weiß-orange/rot

Person 3:

Männlich, schwarze Sturmhaube, Jacke (Farbe unbekannt)

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Unfälle bei Starkregen

A 63 – Freimersheim/Alzey – Zwei Verkehrsunfälle verzeichnete die

Polizeiautobahnstation am Nachmittag des 29. Juni 2021 während der starken

Regenfälle.

Gegen 15:45 Uhr kam ein 55-jähriger Mann, der mit seinem PKW die A63 aus

Richtung Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Mainz fuhr, im Bereich des

Alzeyer Kreuzes von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Mittelleitplanke,

schleuderte herum und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung im rechten

Straßengraben liegen. Der 55-Jährige erlitt einen Schock, wurde durch den

Rettungsdienst ärztlich erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus

verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Es entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro am PKW.

Gegen 16:15 Uhr verunglückte bei Starkregen ebenfalls auf der A63 in Höhe

Freimersheim ein 59-jähriger PKW-Fahrer. Er fuhr ebenfalls Richtung Mainz und

geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß rechts in die

seitliche Schutzplanke, wobei sowohl am PKW, als auch an der Leitplanke Schäden

entstanden. Der Mann blieb unverletzt. An seinem PKW entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 10.000 Euro. An den Leitplanken entstanden Schäden in Höhe von ca.

5.500 Euro.

In beiden Fällen dürften nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste

Geschwindigkeiten Ursache für die Unfälle gewesen sein.