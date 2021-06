Worms – Zwei PKW im Straßengraben

Worms (ots) – Auf der B9 kamen gestern zwei PKW aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Um 15:32 Uhr schleuderte ein 47-Jähriger

mit seinem BMW bei starkem Regen auf der B9 in den Grünstreifen. Der Mann war

aus Richtung Frankenthal in Richtung Worms unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug

nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug musste angeschleppt werden, er

selbst blieb unverletzt. Gegen 16:00 Uhr war ebenfalls auf der B9 ein

30-jähriger Golf-Fahrer zu schnell unterwegs. Dieser fuhr aus Richtung Worms

kommend in Richtung Mainz, als er auf regennasser Fahrbahn kurz nach der Abfahrt

Osthofen ins Schleudern geriet. Er kollidierte mit der Schutzplanke und einem

Leitpfosten und kam auf dem angrenzenden Feldweg an einer Baumgruppe zum Stehen.

Auch hier blieb es bei Sachschaden.

Worms – Abbiegeunfall mit drei Verletzten

Worms (ots) – Um 15:35 Uhr prallten zwei PKW in der Horchheimer Straße frontal

aufeinander, drei Personen wurden hierbei verletzt. Eine 20-jährige Wormserin

wollte von der Horchheimer Straße nach links in den Kirschgartenweg abbiegen und

übersah bei Starkregen den PKW des aus Richtung Speyerer Straße

entgegenkommenden 52-jährigen Wormsers. Beide Fahrzeugführer und der 18-jährige

Beifahrer im PKW der Frau wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins

Klinikum gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Durch den Unfall

kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Auftreten von Falschen Polizeibeamten am Telefon

Worms, Stadtgebiet (ots) – Am Dienstagabend gaben sich Betrüger erneut als

Polizeibeamte am Telefon aus und versuchten so vermeintliche Opfer

auszutricksen. In bislang sieben bekannt gewordenen Fällen im Stadtgebiet Worms

gaukelten die angeblichen „Polizeibeamten“ Einbrüche vor. Die vermeintlichen

Opfer wurden zum Teil aufgefordert Fenster und Türen zu überprüfen und zu

verschließen. Ziel war es offenbar durch das Gespräch an Informationen über

Wertgegenstände / Bargeld zu gelangen. Da alle Angerufenen jedoch gut informiert

waren, gaben sie keinerlei Informationen preis. Die Täter blieben in allen

Fällen erfolglos.

Es wird in diesem Zusammenhang erneut darauf hingewiesen, dass die Polizei am

Telefon niemals nach Wertgegenständen / Bargeld fragt.