Pfinztal – Unfall verursacht und davongefahren – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche

Unfallverursacher flüchtig ging, kam es am Dienstag in Söllingen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 27 Jahre alte VW-Fahrerin, gegen 11:25

Uhr, auf der Wesebachstraße von Wöschbach kommend in Richtung Söllingen. In

einer dortigen Linkskurve und leichter Senke kam ihr mittig auf der Fahrbahn ein

Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 27-Jährige nach

rechts aus und fuhr in der Folge über eine Ausweichstelle mit Split und

kollidierte letztendlich mit einem Baum. Die 27-Jährige wurde dabei leicht

verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte jedoch seine Fahrt

ungehindert fort.

Zum Unfallzeitpunkt stand auf der Ausweichstellt ein roter Kleinwagen, besetzt

mit zwei Frauen, welche sich kurz nach dem Unfall um das Wohlergehen der

27-Jährigen kümmerten, jedoch im Anschluss davonfuhren.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen weißen Kombi

handeln.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist auf der Suche nach den zwei Frauen aus

dem roten Kleinwagen oder weiteren Unfallzeugen die Angaben über das flüchtige

Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

49070 zu melden.

Bruchsal – Unfall im Drive-in eines Fast-Food-Restaurants – Fahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis festgefahren

Bruchsal (ots) – Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen im Drive-In

eines „Am Mantel“ in Bruchsal gelegenen Schnellrestaurants verunfallt. Er blieb

gegen 02.15 Uhr mit einem Fiat in der Durchfahrt hängen und verursachte

Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Da der Mann sichtlich unter

Alkoholeinfluss stand, haben ihn die eintreffenden Beamten des Polizeireviers

Bruchsal einem Alkoholtest unterzogen. Da er deutlich mehr als ein Promille

ergab, wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellte

sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Wagen

war nicht mehr fahrfähig, weshalb er abgeschleppt wurde.

Ettlingen – Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Opfer eines Wohnungseinbruchs wurde eine 46-jährige Frau am

Dienstag zwischen 9 Uhr und 18.50 Uhr in der Bulacher Straße in Ettlingen.

Bislang unbekannte Täter manipulierten wohl das Schloss der Wohnungstür der im

dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung der Dame.

Anschließend betraten sie die Wohnung und entwendeten einen im Schlafzimmer

versteckten Tresor. In diesem Tresor befand sich offenbar ein hoher

Bargeldbetrag. Vermutlich verließen die Täter die Wohnung auch wieder durch das

Treppenhaus. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten, bedarf

weiterer Ermittlungen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung

setzen.

Karlsruhe – Auseinandersetzung am Ludwigsplatz

Karlsruhe – Am Ludwigsplatz kam es am Dienstagabend kurz vor Mitternacht

zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei sollen zwei

27-Jährige von drei Personen im Alter von 22, 23 und 25-Jahren geschlagen worden

sein. Einer der 27-Jährigen soll aber wiederum mit einem Stuhl auf die

gegnerische Gruppe losgegangen sein. Aufgrund der aggressiven Gesamtsituation

und Alkoholisierung der Beteiligten, konnte der Ablauf und der Anlass der

Auseinandersetzung bislang nicht genau in Erfahrung gebracht werden. Zuvor soll

es aber im Toilettenbereich einer dortigen Gaststätte zu verbalen Streitigkeiten

aufgrund des Deutschlandspiels gekommen sein. Bis auf kleinere Verletzungen und

zerrissener Kleidung ging die Auseinandersetzung jedoch relativ glimpflich aus.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde den fünf beteiligten Personen

Platzverweise erteilt. Dem 23-Jährigen droht noch eine Anzeige wegen Beleidung

zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten.

Ubstadt-Weiher – Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Ubstadt-Weiher – Leicht verletzt hat sich am Dienstagabend ein 20-jähriger

Autofahrer als er auf der Landesstraße 552 zwischen Stettfeld und Ubstadt-Weiher

von der Fahrbahn abkam. Er war gegen 20.00 Uhr in seinem Smart aus noch

ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen geraten und anschließend gegen einen

Baum geprallt. Neben dem Baum selbst wurden angebrachte Verkehrszeichen sowie

ein Leitpfosten beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5.000

Euro.

Karlsruhe- Pedelec-Fahrer kollidierte mit Straßenbahn

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer, als

er am Dienstagmorgen mit seinem Fahrrad stürzte und sich dabei nur leicht

verletzte.

Gegen 10:20 Uhr fuhr der Radler auf der Rastatter Straße in Richtung Herrenalber

Straße, um diese zu überqueren. Da die Lichtzeichenanlage des dortigen

Bahnübergang Rotlicht zeigte, querte der 69-Jährige vor dem Bahnübergang die

Gegenfahrbahn der Rastatter Straße, um die Ampel zu umfahren und die Herrenalber

Straße am Fußgängerüberweg überqueren zu können.

Beim Heranfahren an die Gleiskörper wird er von der stadteinwärts einfahrenden

Straßenbahn überrascht. In der Folge stürzte der Rentner mit seinem Rad und

kollidierte mit seinem Zweirad an der Stoßstange der Bahn.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.