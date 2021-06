Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Betrugsmasche via WhatsApp

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Derzeit häufen sich

Betrugsnachrichten, die über den mobilen Messengerdienst „WhatsApp“ versendet

werden. Das Polizeipräsidium Mannheim warnt vor dieser bundesweit bekannten

Betrugsmasche, der zuletzt eine junge Frau aus Heidelberg zum Opfer fiel.

Die 23-Jährige erhielt zunächst per SMS eine Nachricht, in welcher ein

6-stelliger Verifizierungscode für WhatsApp hinterlegt war. Gesendet wurde diese

Nachricht von einer der Frau persönlich bekannten Person, deren Nummer bereits

in den Kontakten abgespeichert war. In der besagten Nachricht wurde die

Geschädigte zusätzlich darum gebeten, den 6-stelligen Code an den Absender via

WhatsApp zurückzusenden.

Nachdem der Code an den vermeintlichen Absender über WhatsApp weitergeleitet

worden war, verlor die Geschädigte mit sofortiger Wirkung Zugriff auf ihren

eigenen WhatsApp-Account. Des Weiteren erhielten alle gespeicherten Kontakte

ebenfalls eine Nachricht mit gleichem Inhalt einen Verifizierungscode

weiterzuleiten.

Auch wenn finanzielle Schäden nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen

werden können und die Geschädigten durch eine Neuanmeldung in der Regel wieder

Kontrolle über ihren WhatsApp-Account erhalten, handelt es sich in Fällen wie

diesen um ein sogenanntes „Smishing“. Unter Smishing versteht man den Diebstahl

von Zugangsdaten über gefälschte SMS-Nachrichten.

Bei verdächtigen SMS-Nachrichten raten wir daher folgendes:

Löschen Sie die verdächtige Nachricht.

Klicken Sie auf keinen Fall auf in der Nachricht eventuell enthaltene Links.

enthaltene Links.

Leiten Sie keine vermeintlichen Verifizierungscodes an Bekannte weiter.

weiter.

Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie dies auf keinen Fall.

bestätigen Sie dies auf keinen Fall.

Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbieter-Sperre ein.

Drittanbieter-Sperre ein.

Mannheim-Neckarstadt: alkoholisierte Autofahrerin beschädigt mehrere Fahrzeuge und versucht Polizisten zu bestechen

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr verständigte eine aufmerksame Passantin die Polizei,

nachdem sie beobachtet hatte wie eine Audi-Fahrerin in der Rudolf-Diesel-Straße

mehrere Fahrzeuge beschädigte und anschließend flüchtete. Die hinzugerufenen

Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt konnten die 25-Jährige wenige

Meter entfernt fahrend feststellen und kontrollieren. Auf ihr Fehlverhalten

angesprochen, bot die sichtlich alkoholisierte Frau den Polizisten eine

vierstellige Bargeldsumme an, damit diese sie weiterfahren lassen. Die Beamten

gingen auf den strafbaren Bestechungsversuch nicht ein und nahmen die junge Frau

stattdessen mit auf das Polizeirevier. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Während ihr eine

Blutprobe entnommen wurde, beleidigte die 25-Jährige mehrere Beamte und sperrte

sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise

niemand. Nachdem die Maßnahmen beendet waren und sich die junge Frau wieder

beruhigt hatte, durfte sie ihren Heimweg zu Fuß antreten. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der

weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Derzeit ist nicht

bekannt, dass weitere Personen geschädigt wurden.

Die 25-Jährige erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen

Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter Bestechung.

Mannheim-Rheinau / Schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich / Person im Fahrzeug eingeklemmt / glimpflicher Verlauf / Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Nach einem Verkehrsunfall am Rheinauer Ring / Relaisstraße ist

die Unfallstelle wieder geräumt. Ein 28-jähriger Fiat-Fahrer befuhr den

Rheinauer Ring in Fahrtrichtung zum Rheinauer Bahnhof. In Höhe der Einmündung

zur Relaisstraße missachtete er die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt

einer 48-jährigen Citroen-Fahrerin, die auf der Relaisstraße zum Karlsplatz

unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge musste der Fiat-Fahrer

zunächst aus seinem beschädigten Fahrzeug befreit und mit dem Rettungswagen zur

stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise trug

er nur leichte Verletzungen davon. Die Fahrerin des Citroen wurde ebenfalls mit

leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie nach ambulanter

Behandlung wieder entlassen werden konnte. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von jeweils 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde

zeitweise der Straßenbahnverkehr eingestellt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat

die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim – Am 29.06.2021, wurde gegen 19.00 Uhr, ein schwerer

Verkehrsunfall am Rheinauer Ring, Ecke Relaisstraße, gemeldet. Zwei Fahrzeuge

sind im Einmündungsbereich aus noch nicht bekannter Ursache zusammengestoßen.

Hierbei wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und muss aktuell von der

Feuerwehr befreit werden. Die Rettungsmaßnahmen sind eingeleitet.