21-Jähriger von Unbekanntem geschlagen

Bad Homburg v. d. Höhe, Bahnhof, 29.06.2021, gg. 12.35 Uhr

(pa)Am Dienstag erstattete ein 21-Jähriger aus Schmitten Strafanzeige, nachdem er am Bad Homburger Bahnhof von einem Unbekannten geschlagen worden war. Gemäß der Schilderung des Anzeigenerstatters befand sich er sich mittags gegen 12.35 Uhr am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs. Als er gerade sein Fahrrad dort anschloss, sei ein unbekannter Mann an ihn herangetreten. Dieser habe sich zunächst in ausländerfeindlicher Weise geäußert. Als der Schmittener nicht auf die Provokation einging, sei er von dem Mann ins Gesicht geschlagen und dadurch verletzt worden. Beschrieben wurde der Täter als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 185cm groß. Er habe eine Glatze und einen Dreitagebart gehabt und eine Brille getragen. Bekleidet sei er gewesen mit einer Jeanshose und einem weißen T-Shirt. Mitgeführt habe er ein schwarzes Rennrad. Der Unbekannte soll an der Örtlichkeit auch weitere Personen angegangen haben. Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 mit der Polizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.