Jugendlicher ausgeraubt,

Eschborn, Sulzbacher Straße, Freitag, 25.06.2021, 23:00 Uhr

(jn)Bereits am späten Freitagabend ist in Eschborn ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus dem Wetteraukreis überfallen und beraubt worden. Nach der Tat setzte der Geschädigte seinen Heimweg fort und meldete den Vorfall später bei der örtlichen Polizei. Seinen Angaben zufolge sei er mit mehreren Freunden im Bereich des Rinderkarussells am Arboretum zusammen gewesen und habe sich dann alleine auf den Weg zum Eschborner Bahnhof gemacht. Auf dem Weg dahin sprachen ihn dann die späteren Täter an, wobei das Duo den 17-Jährigen im Bereich der Fußgängerbrücke über die L 3005 zur Sulzbacher Straße angegriffen haben sollen. Während die zwei ca. 17 bis 18 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen und schlanken Räuber auf den Geschädigten eintraten, versuchten sie vergeblich, ihm seine Umhängetasche zu entreißen. Daraufhin flüchteten die beiden, nachdem sie zuvor noch eine Powerbank ihres Opfers erbeutet hatten. Ein Unbekannter soll eine schwarze dünne Daunenjacke mit einem hellen quer über der Brust verlaufenden breiten Strich sowie eine dunkle Hose getragen haben und dem Anschein nach osteuropäisch ausgesehen haben. Der Zweite habe eine dunkelrote Oberbekleidung getragen und hatte kurze dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Tabakware bei Einbruch mitgenommen,

Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Mittwoch, 30.06.2021, gegen 03:00 Uhr

(jn)Gegen 03:00 Uhr sind in der vergangenen Nacht zwei unbekannte Täter in einen Hochheimer Getränkemarkt eingebrochen und haben einen höheren Gesamtschaden verursacht. Mit einem Schlagwerkzeug hatte das Duo die Eingangstür des in der Frankfurter Straße gelegenen Geschäftes zerstört und sich somit Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft. Hier entwendeten die Einbrecher eine bislang unbekannte Anzahl Zigaretten und flüchteten mit ihrem Diebesgut. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten die beiden hierfür einen unbekannten Pkw. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden, dürfte sich aber im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Zeugen oder Hinweisgeber, denen in der zurückliegenden Nacht ein verdächtiges Fahrzeug in Hochheim aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Einbrecher scheitern erneut,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, bis Mittwoch, 30.06.2021

(jn)Erneut leer ausgegangen sind unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen beim Versuch, in ein Frisörgeschäft in der Königsteiner Straße in Bad Soden einzubrechen. Im Tatzeitraum seit Samstag machten sich die Unbekannten an der Eingangstür, welche nach einem Einbruch vor wenigen Wochen erneuert werden musste, gewaltsam zu schaffen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise zu der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Zwei Fahrräder aus Gartenhütte gestohlen, Kelkheim (Taunus), Eppenhain, Ehlhaltener Straße, Montag, 28.06.2021, 22:00 Uhr bis Dienstag, 29.06.2021, 07:00 Uhr

(jn)Zwei Velos im Wert von knapp 3.000 Euro haben Fahrraddiebe in der Nacht zum Dienstag im Kelkheimer Stadtteil Eppenhain entwendet. Zwischen Montagabend, 22:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr betraten die Täter ein Grundstück in der Ehlhaltener Straße und ließen die zwei Räder aus einer als Lagerraum genutzten Gartenhütte mitgehen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Mountainbike von „Cube“ des Typs „LTD Pro Blackline“ sowie ein Pedelec desselben Herstellers mit der Handelsbezeichnung „Reaction Hybrid Pro 500 Black“.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Trekkingrad entwendet,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Dienstag, 29.06.2021, 06:40 Uhr bis 15:40 Uhr

(jn)Im Verlauf des gestrigen Dienstages haben ein oder mehrere unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrrad in Hofheim gestohlen. Das schwarze Trekkingrad des Herstellers „Mammut“, Typ „DLX 10.0“ war um 06:40 Uhr am Bahnhof im Bereich der Fahrradständer neben der dortigen Packstation abgestellt und ordnungsgemäß gesichert worden. Als die Besitzerin gegen 15:40 Uhr zurückkehrte, war ihr Velo im Wert von ca. 1.500 Euro verschwunden.

Hinweise zu der Tat oder dem Rad nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Nahezu jedes achte Fahrzeug zu schnell, Bundesstraße 8, Bereich Kelkheim, Dienstag, 29.06.2021, 19:40 Uhr bis Mittwoch, 30.06.2021, 00:45 Uhr

(jn)Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizeidirektion Main-Taunus im Bereich des Ausbauendes der B 8 bei Kelkheim sind am späten Dienstagabend zahlreiche Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell unterwegs gewesen. In diesem Bereich liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 60 km/h, da kurz darauf eine unfallträchtige und scharfe Linkskurve in das Kelkheimer Stadtgebiet folgt. Zwischen 19:40 Uhr und 00:45 Uhr registrierten die Beamten bei mäßigem Verkaufsaufkommen rund 350 Fahrzeuge, welche die Bundesstraße in Fahrtrichtung Kelkheim befuhren. 44 dieser Kraftfahrzeuge waren zu schnell, wobei 17 dieser Geschwindigkeitsverstöße im Bußgeldbereich lagen. Drei Autofahrer waren sogar so schnell, dass sie mit Fahrverboten rechnen müssen, wobei Geschwindigkeiten von 120 bis 114 km/h festgestellt wurden.