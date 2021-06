Zwei Jetski aus Garage gestohlen,

Wiesbaden, Äppelallee, 29.06.2021, 21.00 Uhr bis 30.06.2021, 07.40 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch aus einer Garage in der Äppelallee

zwei Jetski im Gesamtwert von über 17.000 Euro gestohlen. Die Täter verschafften

sich Zutritt zur Garage, indem sie gewaltsam das Vorhängeschloss öffneten und

ließen anschließend die beiden Wassermotorräder in der Farbe „Sunrise“ mitgehen.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 entgegen.

Einbruch in Antiquitätenladen,

Mainz-Kostheim, Hauptstraße, 28.06.2021, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Ein Antiquitätenladen in der Hauptstraße in Mainz-Kostheim wurde am Montag

von Einbrechern heimgesucht. Der Einbruch ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und

18.00 Uhr. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Autoaufbrecher in Bierstadt zugange,

Wiesbaden-Bierstadt, 28.06.2021 bis 29.06.2021,

(pl)Zwischen Montag und Dienstag wurden in Wiesbaden-Bierstadt mindestens sieben

geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter verschafften sich

in sechs Fällen auf bislang unbekannte Weise und einmal durch eine

eingeschlagene Seitenscheibe Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und ließen

hieraus unter anderem Bargeld, private Unterlagen, ein Handyladekabel sowie ein

Gesellschaftsspiel mitgehen. Die betroffenen Autos waren im Bereich Weimarer

Straße, Nauroder Straße, Langfeldstraße sowie Königsberger Straße abgestellt.

Der durch die Autoaufbrecher entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert

Euro geschätzt.

Die aktuellen Fälle belegen erneut, dass es geradezu zum Einbruch einlädt,

Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb

weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt

und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der

Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden – 15 Jahre alte Jugendliche aus Rüdesheim vermisst

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Seit Montag, dem 28.06.2021, wird die 15 Jahre alte

Neele Kim Samira Köhler aus einer Jugendeinrichtung in Rüdesheim vermisst. Die

Jugendliche kehrte im Laufe des Tages nicht zur Einrichtung zurück und wurde

seitdem nicht mehr gesehen. Die 15-Jährige hat Kontakte im Rheingau-Taunus-Kreis

sowie in Wiesbaden. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der

Wiesbadener Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste ist circa 170 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie wurde

zuletzt mit einem bunten Kopftuch bekleidet gesehen. Weiterhin könnte sie einen

schwarzen Rucksack mit der weißen Aufschrift „Puma“ mit sich führen.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fahrzeugspiegel beschädigt,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Dienstag, 29.06.2021, 10:35 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag zerstörte im Martha-Von-Opel-Weg in Bad Schwalbach ein

Vandale einen Außenspiegel eines Fahrzeugs und flüchtete daraufhin. Der schwarze

Nissan eines 54-Jährigen stand auf der Straße geparkt und wurde gegen 10:35 Uhr

durch den unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurde der rechte Außenspiegel

dermaßen stark verbogen, sodass dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro

entstand. Dem Unbekannten gelang anschließend die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletzter Fußgängerin,

Eltville, Kiliansring, Mittwoch, 30.06.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am heutigen Vormittag ereignete sich am Kiliansring in Eltville ein Unfall

zwischen einem PKW und einer Fußgängerin, bei dem eine 80-jährige Frau schwer

verletzt wurde. Die 77-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris befuhr den

Kiliansring aus Richtung Schwalbacher Straße in Richtung Rheingauer Straße. Auf

Höhe des Roßpfads übersah die Autofahrerin ersten Ermittlungen zufolge die

Fußgängerin, welche auf einem Zebrastreifen die Fahrbahn kreuzte. Es kam zu

einem Zusammenstoß, bei dem die 80-Jährige stürzte und sich dabei schwer

verletzte. Die Dame musste zur weiteren Behandlung in ein Rüdesheimer

Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

250 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Unfall verursacht und geflüchtet,

Taunusstein-Hahn, Kantstraße, Montag, 28.06.2021 bis Dienstag 29.06.2021

(fh)Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmittag wurde in der Kantstraße in

Taunusstein-Hahn ein PKW angefahren, woraufhin sich der Unfallverursacher

unbemerkt aus dem Staub machte. Ersten Ermittlungen zufolge streifte der

Verursacher beim Befahren der Kantstraße in Richtung Pestalozzistraße mit seinem

Fahrzeug den schwarzen Smart eines 28-Jährigen. Der oder die Unbekannte

flüchtete anschließend ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen.

Am Smart entstand im Bereich der Beifahrerseite ein Sachschaden in Höhe von

circa 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.