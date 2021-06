Kreis Bergstraße

Bürstadt: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Bürstadt (ots) – Das Gebäude einer KFZ-Prüfstelle in der Zeppelinstraße, geriet

in der Nacht zum Mittwoch (30.06.), gegen 2.15 Uhr, in das Visier von

Kriminellen.

Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein, um sich Zugang in die

Räumlichkeiten zu verschaffen, lösten hierbei aber die Alarmanlage aus und

flüchteten sofort vom Tatort.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42

der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Nur Wenige zu schnell auf der Bundesstraße 26

Darmstadt (ots) – Auf der Bundesstraße 26, zwischen Griesheim und Darmstadt,

führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am

Mittwoch (30.06.), zwischen 5.00 und 9.00 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung

durch. Die Messstelle befindet sind außerhalb geschlossener Ortschaft und es

gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Von 1698 gemessenen Fahrzeugen waren lediglich 144 Fahrzeuge und damit nur 8

Prozent aller Fahrer zu schnell unterwegs.

Davon wurden 138 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, bis zu 20

Stundenkilometer zu schnell, festgestellt. Sechs Fahrer erwarten zudem Punkte in

Flensburg, weil sie mehr als 20 km/h zu viel auf dem Tacho hatten. Am

schnellsten ware ein Autofahrer mit 94 km/h unterwegs. Ihn erwarten 120 Euro

Bußgeld und ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Darmstadt: Wichtiger Augenzeuge mit weißen Trenchcoat im Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl gesucht / Täter wird von unbekannten Passanten beobachtet / Krimineller flüchtet auf schwarzem Rennrad

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem

besonders schweren Diebstahl eines schwarzen Rennrades stehen, suchen die mit

dem Fall betrauten Beamten des K 43 einen wichtigen Augenzeugen, der den Täter

beobachtete und den Fahrradradbesitzer verständigt hatte.

Nach ersten Ermittlungen war am Donnerstag (24.6.) ein schwarzes Rennrad

abgestellt an einem Radständer am Steubenplatz in das Visier eines Kriminellen

geraten. Der noch unbekannte Dieb näherte sich dem begehrten Objekt auf einem

Fahrrad, brach das Schloss des Rennrades gewaltsam auf, ließ sein mitgeführtes

Fahrrad am Tatort zurück und flüchtete mit dem Gestohlenen. Dabei konnte er von

einem circa 1,90 Meter großen und circa 52 Jahre alten Mann wahrgenommen werden,

der wiederum einen Passanten ansprach und auf die Tat aufmerksam machte. Dieser

wichtige Augenzeuge hatte kurze schwarze Haare und einen „Ein-Wochen-Bart“.

Als auffällig wurde ein etwa Kirschkern großer Leberfleck an seiner Wange

wahrgenommen sowie der „aus der Mode gekommene“ weiße Trenchcoat, mit dem er

bekleidet war. Seinen Angaben zufolge war der in Richtung der Bismarckstraße

flüchtende Täter mit einer gelben Regenjacke bekleidet.

Dieser noch unbekannte Zeuge, der möglicherweise maßgelblich zur Klärung der Tat

beitragen könnte, wird dringend gebeten, sich mit den Polizisten in Verbindung

zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Darmstadt: Kriminelle erbeuten Geld mit Enkeltrick / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Trickbetrüger haben am Dienstag (29.6.) mit dem altbekannten

„Enkeltrick“ mehrere Tausend Euro erbeutet. Einer der Kriminellen hatte sich im

Verlauf des Tages bei einer lebensälteren Frau gemeldet und sich ihr gegenüber

am Telefon als Enkel ausgegeben. Mit der Geschichte, er sei in finanzielle Nöte

geraten und brauche nun dringend Geld schaffte es der Unbekannte, die 84 –

jährige Seniorin von seiner Identität als angeblicher Enkel zu überzeugen und

zur Herausgabe ihrer Ersparnisse zu bewegen.

Diese erfolgte am Nachmittag, bei der die Dame einem Unbekannten gegen 16.30 Uhr

im Pulverhäuserweg mehrere Tausend Euro überreichte. Der männliche Abholer wurde

als „klein“ und „mollig“ beschrieben. Er war mit einem schwarzen glänzenden

Anorak bekleidet, dessen Kapuze über den Kopf gezogen war. Sein Gesicht war von

einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz bedeckt. Nach Erhalt der Geldsumme flüchtete

der Täter in unbekannte Richtung.

Die mit dem Fall betraute Darmstädter Kriminalpolizei (K24) fragt: Wem sind am

Dienstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit möglicherweise

ortsfremden Kennzeichen im Bereich des Pulverhäuserwegs aufgefallen und wer kann

sachdienliche Hinweise in dem Fall geben? Hinweise werden an die Beamten unter

der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse warnt die Polizei erneut und

eindringlich:

Der so genannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs,

der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe

Geldbeträge verlieren oder sogar um Ihre Lebensersparnisse gebracht werden.

Sollte sich bei Ihnen eine Person mit dieser oder einer ähnlichen Vorgehensweise

melden, seien Sie misstrauisch und unterrichten Sie bitte im Verdachtsfall

sofort die Polizei (Notruf 110). Diese steht Ihnen mit Rat und Tat zur

Verfügung.

Übergeben Sie niemals einer Ihnen unbekannten Person Geld und sprechen Sie

unmittelbar mit Ihren nächsten Verwandten/ Bekannten über den Vorfall.

Darmstadt: 3. Polizeirevier bietet drei Fahrradcodierungstermine an und lädt Interessierte ein / Voranmeldung nicht nötig – Wartezeiten sind einzuplanen

Darmstadt (ots) – Beamte des 3.Polizeireviers bieten Interessierten drei Termine

für eine kostenlose Fahrradcodierung an. Unter Einhaltung der Hygieneregeln

finden die Aktionen am Sonntag, den 11. Juli 2021 in der Zeit zwischen 11 und 16

Uhr, am Samstag, den 31. Juli 2021, zwischen 11 und 16 Uhr und am Dienstag, den

August 2021 in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr bei der Polizeistation in der

Röntgenstraße statt. Bei Regenwetter stehen für die Durchführungen der

Codierungen die Garagen der Dienststelle zur Verfügung.

Wichtig zu wissen:

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben

schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei

der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder

Pedelecs nicht zu vergessen. Die Akkus müssen nicht mehr entfernt werden.

Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt-Arheilgen: 38-Jähriger macht sich an Autos zu schaffen / Polizei nimmt Verdächtigen fest

Darmstadt (ots) – Ein 38 Jahre alter Mann aus Darmstadt hatte offenbar am frühen

Mittwochmorgen (30.6.) nichts Gutes im Sinn, als er von Zeugen dabei beobachtet

werden konnte, wie er im Bereich der Bornstraße mehrere Grundstücke betrat und

versuchte, geparkte Autos zu öffnen. Die hierauf gegen 3.30 Uhr alarmierte

Streife stoppte den 38-Jährigen noch vor Ort und stellte bei seiner Durchsuchung

Gegenstände sicher, darunter unter anderem ein mobiles Navigationssystem, zu

deren Herkunft der Gestoppte keine schlüssigen Angaben machen konnte und sich

damit der Verdacht möglicher Diebstahlsdelikte erhärtete.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Darmstädter mit zur Wache

genommen. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde

der Tatverdächtige nach Hause entlassen. Das Kommissariat 42 des 3.

Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer

06151/9690 sind die Beamten für sachdienliche Zeugenhinweise zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Kaputte Bremsen und ungesicherte Ladung/Polizei zieht Lastwagen aus dem Verkehr

Reinheim (ots) – Einen 58 Jahre alten Lastwagenfahrer kontrollierten Beamte der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (29.06.), gegen

10.00 Uhr, in der Darmstädter Straße.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung wurde von den Ordnungshütern

festgestellt, dass die Bremsanlage erhebliche Mängel aufwies. So waren beide

Bremsscheiben an der Vorderachse gerissen und es bestand unmittelbare

Bruchgefahr. Zudem war die Ladung in Form von Boden- und Pflastersteinen

ungesichert und drohte zu verrutschen oder gar herabzufallen.

Im Anschluss wurde der Laster von einem Sachverständigen genauer unter die Lupe

genommen und als verkehrsunsicher eingestuft. Das Fahrzeug wurde unmittelbar

stillgelegt. Insgesamt wurden 13 Mängel, unter anderem rissige Bremsschläuche,

gerissene Bremsscheiben und eine defekte Frontscheibe registriert.

Auf Fahrer und Halter kommen nun Bußgelder und Punkte in Flensburg zu.

Weiterstadt-Gräfenhausen: Auto touchiert Pferd und Reiterin / Unfallzeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Nach einem Unfall, der sich bereits am Mittwoch (23.6.) im

Bereich des Bornwegs ereignete, sucht das mit den Unfallermittlungen betraute 3.

Polizeirevier Augenzeugen des Vorfalls. Gegen 11.30 Uhr ritt eine 61 Jahre alte

Frau auf ihrem Pferd den Bornweg in Richtung Hauptstraße entlang, als sie mit

ihrem Pferd von einem überholenden Auto touchiert wurde. Der Fahrer stoppte

kurz, stieg aus dem Auto aus und setzte dann seine Fahrt weiter fort, ohne sich

mit der Reiterin auszutauschen. Infolge des Zusammenstoßes mit dem Fahrzeug

erlitt das Pferd leichte Prellungen. Nach ersten Erkenntnissen mussten weitere

Fahrzeuge aufgrund des Zusammenstoßes kurzzeitig stoppen. Hier besteht die

Vermutung, dass diese Verkehrsteilnehmer Augenzeugen des Unfallhergangs sein

könnten. Für den Fortgang der Ermittlungen und der Rekonstruktion des Ablaufes

diese Autofahrer gebeten, sich mit den Beamten des 3.Polizeireviers in

Verbindung zu setzen (06151/969-3810).

Griesheim: Gartenzaun durchschnitten und Gartenhütte aufgehebelt

Griesheim (ots) – In der Zeit zwischen Montag (28.6.) und Dienstag (29.6.) haben

Diebe ein Grundstück in der Kirchgasse heimgesucht. Am Dienstagabend gegen 19.15

Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt worden, die ersten Erkenntnissen zufolge

einen Gartenzaun durchgeschnitten hatten, das Grundstück betraten, eine

Gartenhütte aufbrachen und aus dieser Werkzeuge und Geld entwenden. Mit ihrer

Beute flüchteten sie bislang unerkannt. Das Kommissariat 42 in Griesheim ist mit

den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06155/83850

sachdienliche Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden.

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe!

Am 30.06.2021 um 08:45 Uhr ereignete sich in der Industriestraße/B486 (Langener Straße) in 64546 Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei kollidierte der weiße Auflieger eines Sattelzugs im Abbiegevorgang auf die B486 mit der an der Kreuzung befindlichen Lichtzeichenanlage. Diese wurde hierdurch beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Rettungswagen angefahren und geflüchtet

64569 Nauheim (ots)

Am Mittwoch (30.06.) zwischen 11.40 Uhr und 11.55 Uhr, beschädigte entweder ein Peugeot oder ein Citroen Berlingo einen Rettungswagen, der in der Waldstraße 49 am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Heck beschädigt wurde. An der Unfallstelle wurde ein schwarzes Teil der Seitenverkleidung vom Unfallverursacher sichergestellt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 01652/175-0 entgegen.

Gernsheim: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin/Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer verschafften sich am Dienstagmittag (29.06.), gegen 13.30 Uhr, unter dem Vorwand Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerks zu sein, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in der Lindenstraße.

Während einer der Männer die Frau ablenkte, suchte sein Begleiter in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Den Kriminellen fielen hierbei Uhren, Schmuck und Bargeld in die Hände.

Das etwa 18 bis 24 Jahre alte Duo mit dunklen, kurzen Haaren ist möglicherweise in einem grünen Kleinwagen der Marke VW, eventuell Golf oder Polo, mit Groß-Gerauer Kennzeichen geflüchtet. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Ginsheim-Gustavsburg: Pizzabote mit Schreckschusswaffe „begrüßt“/Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Pizza bestellte ein 20 Jahre alter Mann am Dienstagabend (29.06.), gegen 21.45 Uhr, zu einer Adresse in der Heidelberger Straße.

Vor der Anschrift wartete der Mann anschließend auf den 41 Jahre alten Pizzaboten, bedrohte ihn mit einer Schreckschusswaffe und forderte die Herausgabe dessen Geldbeutels. Der 41-Jährige verweigerte die Herausgabe, worauf der 20 Jahre alte Angreifer zunächst zu Fuß flüchtete. Der Bote verfolgte den Mann, stellte ihn in Tatortnähe und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Schreckschusswaffe wurde in Tatortnähe aufgefunden und von den Beamten sichergestellt. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes zu verantworten haben.