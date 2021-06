Südosthessen: Die Polizei-News

Schneller Ermittlungserfolg: Tatverdächtiger nach Raubüberfällen in U-Haft – Schlüchtern / Steinau an der Straße

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 30. Juni 2021

(tl) Am 09. und 28. Juni kam es in Schlüchtern und Steinau an der Straße zu jeweils einem Raubüberfall auf eine Angestellte eines Getränkemarktes, die beim Einzahlen der Tageseinahmen in einem Vorraum einer Bankfiliale überfallen worden war. Der bislang unbekannte Täter erbeutete dabei größere Bargeldmengen (wir berichteten in beiden Fällen).

Nun hat die Kriminalpolizei Hanau einen 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei legen dem Mann aus Steinau zur Last, für die beiden Taten im oberen Kinzigtal verantwortlich zu sein. Der Festgenommene ist dringend verdächtig, jeweils zur frühen Abendstunde und demnach unmittelbar nach Ladenschluss den beiden 38 beziehungsweise 58 Jahre alten Frauen aufgelauert und sie dann im Bankvorraum von hinten unvermittelt mit Pfefferspray attackiert zu haben. Anschließend soll er ihnen jeweils eine Tasche mit den Tageseinnahmen entriss haben und sei geflüchtet.

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die sich auch auf die Auswertung von Videoaufnahmen erstreckten, ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 28-Jährigen. Im Zuge einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten im Folgenden weitere Beweismittel, darunter die Tatbekleidung, sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde der Festgenommene am Mittwoch der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Hanau vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Kripo bittet um Hinweise zu versuchtem Raubüberfall im Wald – Neu-Isenburg

(aa) Nach einem versuchten Raubüberfall am Dienstagnachmittag im Waldbereich der Bahnhofstraße/An der Gehespitz bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Gegen 16.55 Uhr waren zwei 21 und 23 Jahre alte Männer zu Fuß unterwegs, als sie auf eine Personengruppe trafen. Diese sechs Täter forderten Geld und schlugen auf die Fußgänger aus Karben ein. Zudem wurden sie mit Pfefferspray besprüht. Die Angreifer flüchteten allerdings ohne Beute. Einer war fast 2 Meter groß und breit gebaut. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose. Die Komplizen waren zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer davon hatte schwarze kurze Haare, einen schwarzen Krausebart und eine schwarze Umhängetasche dabei. Ein weiterer hatte ein weißes T-Shirt an sowie eine Sonnenbrille und einen Fischerhut auf. Die Kripo ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Hakenkreuze an Hauswand in der Poststraße – Dreieich/Sprendlingen

(aa) Unbekannte haben zwischen Freitag, 16 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, in der Poststraße zwei Hakenkreuze an die Wand des Kindergartens der Kirchengemeinde gesprüht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Miniatur Bullterrier gestohlen – Erlensee

(as) Wo ist Bullterrier „Nora“? Das versucht aktuell die Polizei zu ermitteln. Am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, suchte ein 45-jähriger Hanauer einen Einkaufsmarkt im Ortsteil Rückingen in der Dieselstraße am Limeskreisel auf. Mit dabei hatte er seine Hündin „Nora“. Diese war in einem Ziehwagen an dem Fahrradständer neben dem Eingang festgebunden. Als der Mann etwa fünf Minuten später wieder aus dem Einkaufsmarkt kam, war der eineinhalb Jahre junge Bullterrier, der auch auf den Namen „Baby“ hört, weg. Er hat etwa eine Schulterhöhe von 36 Zentimetern, eine normale Statur, dunkles gestromtes Fell, weiße Pfoten, eine weiße Schnauze und Stirn, die bis zum Nacken ebenfalls weiß ist. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet telefonisch unter 06181 9010-0 um Hinweise, wo der Bullterrier gesehen wurde oder wo sich das Tier befindet.

Einbrecher hebelten am Fenster – Bad Soden-Salmünster

(mm) Im Tannenweg (einstellige Hausnummern) brachen am Dienstag, zwischen 15 und 17.15 Uhr, Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten mehrfach an einem Fenster im Erdgeschoss. Nachdem sie es gewaltsam geöffnet hatten, drangen die Einbrecher in das Domizil ein. Sie durchsuchten fast alle Räumlichkeiten im Erdgeschoss und durchwühlten Schränke und Kommoden. Mit dem vorgefundenen Schmuck verließen die Täter das Haus. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.