Frielendorf: Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Frielendorf – Einbruch in Wohnhaus Feststellzeit: 29.06.2021, 17:30 Uhr In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Alten Bahnhofstraße ein und stahlen eine Schreckschusspistole, Bargeld und einen leeren Möbeltresor. Die Täter gelangten in das Wohnhaus indem sie die Balkontür aufbrachen. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740