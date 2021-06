Neustadt -Drogentest reagiert auf Kokain

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag, 29. Juni, um 12.50 Uhr, keimte bei den Beamten der Verdacht auf, dass der 41 Jahre alte Autofahrer aus dem Ostkreis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf Kokain. Die Fahrt endete damit in Neustadt und der Mann konnte seinen Weg erst nach der veranlassten Blutprobe fortsetzen.

Stadtallendorf – Auto verkratzt – 1500 Euro Schaden

Als die Besitzerin am Dienstag, 29. Juni, um 13.45 Uhr, zu seinem schwarzen 1er BMW zurückkommt, bemerkt er die komplett verkratzte Beifahrerseite. Er hatte das Auto am Montag, gegen 21 Uhr noch ohne Schaden vor dem Anwesen Eichenhain 32 abgestellt. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Dautphetal – Streit mit Folgen

Am Dienstagabend (29. Juni), um kurz nach 20 Uhr, gerieten zwei Männer in einen Streit. Da einer der Männer dabei eine Waffe im Hosenbund trug, rief ein Zeuge die Polizei an. Tatsächlich ließ sich das Geschehen nicht gänzlich aufklären. Die Polizei stellte eine ungeladene Schreckschusswaffe sicher, die der Besitzer nach ersten Informationen während des Streits im Hosenbund stecken ließ und nicht einsetzte. Verletzt wurde niemand. Da der Waffenträger allerdings ein Fahrzeug fuhr und der spätere Alkotest einen Alkoholeinfluss bestätigte, ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg eine Blutprobe an. Die Polizei stellte den Führerschein des 28 Jahre alten Mannes sicher.

Kirchhain – Graffiti

Vermutlich mit einer Schablone sprühte ein noch unbekannter Täter mit schwarzer Farbe einen Adlerkopf im Lorbeerkranz auf einen Stromschaltkasten im Nebelsberger Weg in Betziesdorf und einen Telefonverteilerkasten auf der Marburger Straße in Anzefahr. Die Polizei ermittelt wegen dieser Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tat in Betziesdorf stellten Verantwortlich am Donnerstag, 17., Juni, die in Anzefahr am Dienstag, 29. Juni fest. Die genauen Tatzeiten stehen nicht fest. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.