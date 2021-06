Gießen: 34-jähriger nach Einbruch festgenommen

Die Polizei hat nach dem Einbruch in eine Garage einen 34-jährigen Mann festgenommen. Nachdem sich der marokkanische Staatsbürger Zugang in die Garage verschaffte, warf er die Scheibe eines PKW ein. Zeugen hörten gegen 00.50 Uhr mehrere Geräusche. Als sie die offenstehende Garage erblickten, entdeckten sie den Einbrecher. Er machte sich an einem Ford zu schaffen. Der 34-Jährige hob sofort seine Hände und kam aus der Garage. Die Polizei nahm ihn widerstandslos fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wird der Festgenommene noch heute noch einem Haftrichter vorgeführt.

Gießen: Ford zerkratzt

In der Rheinfelser Straße in Lützelinden zerkratzen Unbekannte einen geparkten Ford. Der blaue Fiesta stand dort zwischen 08.00 Uhr am Mittwoch (23. Juni) und 18.00 Uhr am Samstag (26. Juni). Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Roller gestohlen

Auf einen Roller hatte es Unbekannte in der Robert-Schuman-Straße abgesehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich die Diebe an auf einem Parkplatz geparkten blau-schwarzen Suzuki zu schaffen. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Kleinkraftrades machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Scheiben eingeschlagen

Etwa 4.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte an einer Schule im Gleiberger Weg. Zwischen 17.00 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag schlugen die Unbekannten mehrere Fensterscheiben ein. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Ladendiebinnen müssen Sicherheitsleistung bezahlen

Drei Ladendiebinnen im Alter von 20, 21 und 25 Jahren wurden am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in einem Supermarkte im Rothweg beim Diebstahl von verschiedene Gegenständen im Wert von fast 140 Euro ertappt. Die 20-järhige führte während des Diebstahl eins Messer mit sich. Da das rumänische Trio über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügten, mussten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung zahlen. Diese Zahlung dient zur Sicherung des Strafverfahrens.

Gießen: Berauscht gefahren

Ziemlich nervös wirkte ein 25-järhiger Fahrzeugführer bei seiner Kontrolle in der Altenburger Straße. Mittwochfrüh gegen 01.50 Uhr stoppten ihn Beamte, da an seinem Fahrzeug die Schlussleuchte defekt war. Nachdem sich der Verdacht des Fahrens unter berauschender Mittel erhärtete, nahmen sie den jungen Mann zur Blutentnahme auf die Polizeiwache.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Alkoholisiert gegen Zaun der Polizei gefahren

Mittwochnacht (30.Juni) gegen 04.00 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau in einem Fiat den Erdkauter Weg in Richtung Polizeipräsidium. Offenbar verlor die Fiat-Fahrerin in einer Kurve zum Sandkauter Weg die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr geradeaus gegen den Zaun und die Hecke der Polizei. Durch den Aufprall kippte der Fiat auf die Beifahrerseite. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei der 21-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete sie 1,67 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Beim Rückwärtsfahren Opel touchiert

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Montag (28.Juni) gegen 14.20 Uhr die Straße „Oberstadt“ in Richtung Ortsausgang. Um einem Hindernis auszuweichen, fuhr der Unbekannte rückwärts und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 800 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 76-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Dienstagabend (29.Juni) gegen 21.30 Uhr fuhr ein 39-jähriger Rabenauer in einem VW auf der Landstraße 3145 von Kesselbach nach Weitershain. In Höhe der Kläranlage kam der VW-Fahrer von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte gegen mehrere Bäume. Glücklicherweise verletzte sich der 39-Jährige nicht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Unfall beim Einparken

Eine 59-jährige Frau aus Marburg in einem VW und ein 20-jähriger Mann aus Lollar in einem Fiat befuhren am Dienstag (29.Juni) gegen 16.45 Uhr hintereinander die Lumdastraße. In Höhe der Hausnummer 1 hielt die Marburgerin an und beabsichtigte rückwärts am Fahrbahnrand einzuparken. Offenbar übersah die Marburgerin den hinter ihr stehenden Fiat und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt

Am Dienstag (29.Juni) gegen 18.00 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Gießen in einem BMW die Bleichstraße. Beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand parkenden Volvo touchierte die BMW-Fahrerin den linken Außenspiegel des Volvos. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren Verkehrsschild beschädigt

Ein 19-jähriger Mann aus Lollar hielt mit einem LKW am Dienstag (29.Juni) gegen 15.40 Uhr auf dem Gehweg der Gabelsbergerstraße in Fahrtrichtung Heuchelheim. Beim Rangieren beschädigte der LKW-Fahrer ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt einer Radfahrerin missachtet

Am Mittwoch (30.Juni) gegen 13.20 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Fernwald in einem Ford die Pistorstraße und beabsichtigte in die Ferniestraße abzubiegen. Vermutlich übersah die Ford-Fahrerin eine 22-jährige Radfahrerin, die aus Richtung Polizeipräsidium zum Schiffenberger Weg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radlerin leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1.050 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

45-Jähriger mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Laubach – Zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen kam es Dienstagmittag am Markplatz in Laubach. Ein 45-jähriger Mann kam im Anschluss in eine Fachklinik.

Gegen 11.45 Uhr meldete Zeugen einen randalierenden Mann, der offenbar die Besucher anpöbeln würde. Beim Erblicken einer Polizeistreife zog der auf der Fahrbahn (Marktplatz/Kirchplatz/Oberer Langgasse) stehende Randalierer ein Messer aus der Hose. Er drohte, sich und andere mit dem Messer zu verletzen. Trotz mehrfacher Aufforderung, dass Messer fallenzulassen und der Ankündigung eines Schusswaffengebrauchs, legte er das Messer nicht ab. Indessen hielt er das Messer mehrfach an seinen Hals und forderte, von den Polizisten erschossen zu werden. Trotz des Einsatzes eines Pfeffersprays flüchtete er in Richtung Laubacher Schloss und nahm dann offenbar einen Radfahrer ins Visier. Durch laute Zurufe der Polizisten wurde der Radfahrer gewarnt und konnte sich in Sicherheit bringen. Die Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf. Dabei musste ein weiterer Fahrradfahrer gewarnt werden. Dieser wollte offenbar die Situation filmen. Die Verfolgung endete dann letztendlich in der Straße „Am Schlossplatz“. Der erneute Einsatz von Pfefferspray führte zur Festnahme des Mannes aus dem Landkreis Gießen. Das Messer stellten die Polizisten sicher. Nachdem der türkische Staatsbürger durch eine RTW-Besatzung zunächst versorgt wurde, kam er in eine Fachklinik.

Wer hat das Vorgehen am Dienstagmittag beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des zweiten Fahrradfahrers geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Polizeiautobahnstation Mittelhessen: Verzahnung von Theorie und Praxis – Fahrzeugtransporte im Blick

Die Überprüfung von PKW-Transportern stand Ende letzter Woche auf der Tagesordnung von mittelhessischen Autobahnpolizistinnen und -Polizisten.

So kontrollierten die Schutzleute am vergangenen Freitagvormittag (25.6.21) auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt den gewerblichen Güterverkehr. Insgesamt stoppten sie am Rastplatz Limes West in Höhe Garbenteich zehn Fahrzeugtransporte. Vier LKW mussten aufgrund deutlicher Überschreitung der maximal zulässigen Fahrzeuglänge beziehungsweise -breite stehenbleiben. Hier untersagten die Schutzleute die Weiterfahrt, bis die Beanstandungen behoben worden waren. In den übrigen Fällen war soweit alles in Ordnung, sodass die Reise schon bald weitergehen konnte.

Auf die Fahrzeugführer der bemängelten Lastwagen kommen nun Bußgelder im mittleren dreistelligen Eurobereich zu. Unterstützt worden waren die Spezialisten der Verkehrsüberwachung auch von einer Gruppe Kolleginnen und Kollegen, die derzeit eine entsprechende Fortbildung an der Hessischen Polizeiakademie durchlaufen und die Gelegenheit nutzten, ihr bereits theoretisch erlangtes Wissen in der Praxis anzuwenden.