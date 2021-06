Neustadt: Neuer Standort und neue Öffnungszeiten bei den Neustadter Testzentren ab 01. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Ab Donnerstag, 1. Juli 2021, wird das Testzentrum des Marienhaus Klinikums Hetzelstift Neustadt an der Weinstraße in das Klinikum in der Stiftstraße 10 umziehen.

Die Testungen erfolgen künftig in den Räumlichkeiten der Cafeteria direkt im Klinikum. Das Testzentrum kann zu folgenden Zeiten besucht werden:

Montag – Freitag: 07:00 – 12:00 Uhr

Samstag: geschlossen

Sonntags: 10:30 – 13:30 Uhr

Das Testzentrum in der Speyerdorfer Straße wird ab dem 1. Juli 2021 vom DRK Stadtverband Neustadt übernommen. Testungen sind dort zu folgenden Zeiten möglich:

Montag – Freitag: 07:00 – 17:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 10:00 – 15:00 Uhr

PCR-Tests seitens des DRK-Stadtverbandes werden dann ausschließlich in der Speyerdorfer Straße durchgeführt. Private PCR-Tests kosten 69,00 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu den Neustadter Testzentren finden Sie unter

https://schnelltest.neustadt.eu.