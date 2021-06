Kaiserslautern: Literarisches Konzert: „Eine Reise durch Aschkenas“ am 10. Juli 2021

Kaiserslautern. Zu einem literarischen Konzert unter dem Titel „Eine Reise durch Aschkenas – Die Fahrten des Abraham Levie“ mit dem Ensemble „Simkhat hanefesh“ lädt die katholische Erwachsenenbildung Diözese Speyer in Kooperation mit dem Protestantischen Kirchenbezirk Kaiserslautern am Samstag, 10. Juli 2021, um 19 Uhr in die Stiftskirche ein.

Im Jahr 1719 begab sich der junge Abraham Levie aus Lemgo auf eine Reise, die ihn mehrere Jahre durch die deutschsprachigen Länder bis nach Italien und Elba führen sollte. Seine Reiseerinnerungen, in Amsterdam verfasst, sind in Manuskriptform erhalten geblieben.

Das Ensemble „Simkhat hanefesh“ mit Diana Matut (Gesang, Blockflöten, Nyckelharpa), James Hewitt (Barockvioline, Barockviola), Nora Thiele (Percussion, Rahmentrommeln, Glocken, Colascione), Erik Warkenthin (Laute, Theorbe, Barockgitarre) und Dietrich Haböck (Viola da Gamba) begleitet Abraham Levie musikalisch auf seiner Fahrt. Es präsentiert jüdische Musik aus Renaissance und Barock, die mit den Orten der Reise in Verbindung steht. Kurze Lesungen aus Levies Erinnerungen ergänzen die Musik und lassen die Erlebnisse des Reisenden lebendig werden.

Das Konzert findet im Rahmen der Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland” statt. Die Veranstaltungsreihe wird gefördert durch #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland e.V. aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat.

Anmeldungen/Tickets über: https://www.jesaja.org/events/m5qTLzar0njeTYvm

Kosten der Eintrittskarten: 12,- € / ermäßigt 8,- €

Weitere Informationen zu der Veranstaltung unter: www.keb-speyer.de/veranstaltungen

Kontakt: Katholische Erwachsenenbildung, Tel.: 06232 / 102-180; E -Mail: keb@bistum-speyer.de