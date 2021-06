Haßloch: Rätseln und Malen mit Hasa & Laha

Haßloch – Die beiden Haßlocher Haselmäuse Hasa & Laha sind Teil eines neuen Rätsel- und Malbuchs, das ab sofort in der Tourist-Information Haßloch erhältlich ist. Die beiden Haselmäuse machen dabei einen Abstecher auf den Rathausplatz, besuchen das Heimatmuseum, fahren Achterbahn im Holiday Park, erkunden die Haßlocher Mühlen und begeben sich schließlich hinauf auf das Hambacher Schloss, das sich aus Haßloch ebenfalls schnell erreichen lässt. Alle Ziele von Hasa & Laha können farbenfroh ausgemalt werden. Ergänzt werden die Ausmalvorlagen durch verschiedene Rätsel. Das Buch eignet sich für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.

Bei dem Rätsel- und Malbuch handelt es sich um das Schulabschlussprojekt von Anna Seufert. Sie hat in der Haßlocher Tourist-Information in den zurückliegenden drei Jahren eine Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit absolviert, und gemeinsam mit weiteren Auszubildenden aus ihrem Jahrgang das Buch auf die Beine gestellt. Neben Anna Seufert waren auch Cécile Forstner, Mara Haßler und Melanie Koch mit der Erstellung betraut. „Von der Idee bis zum fertigen Buch vergingen rund fünf Monate und jede Menge Arbeitsstunden“, erinnert sich Anna Seufert. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielte in der Projektphase eine große Rolle. So ist das verwendete Papier für das Buch FSC zertifiziert und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Die dazugehörigen Buntstifte kommen von einem deutschen Hersteller, das verwendete Holz sowie die Verpackung tragen ebenfalls eine entsprechende Zertifizierung. Darüber hinaus produzieren die beauftragte Druckerei sowie der Buntstifthersteller klimaneutral.

Das Rätsel- und Malbuch bekam als Schulabschlussarbeit die Note „eins“ und soll letztlich nicht nur der Prüfungskommission vorliegen, sondern ist ab sofort auch für die interessierte Öffentlichkeit erhältlich. Das Rätsel- und Malbuch gibt es inklusive Buntstifte für 1,00 Euro in der Tourist-Information Haßloch. „Außerdem stellen wir es Tourismusbetrieben zur Verfügung, die es Familien als kleines Urlaubsgeschenk mitgeben können“, so die Leiterin der Tourist-Information Annika Dietz.

Die Haselmäuse Hasa & Laha gehen zurück auf einen Malwettbewerb aus dem Jahr 2004, aus dem Annika Genuit mit der Maus Hasa und Meei Jen Trieu mit der Maus Laha als Siegerinnen hervorgingen. Seither sind Hasa & Laha wiederkehrende Maskottchen in der Tourismuswerbung. Daher war es naheliegend, die Haselmäuse auch als Titelfiguren für das Rätsel- und Malbuch zu verwenden. Mit Hilfe von Paletti-Grafik aus Kandel konnten Hasa & Laha anhand von Fotovorlagen kindgerecht illustriert werden. Die Haßlocher Druckerei Englram Partner zeichnet sich derweil für den Druck des Buches verantwortlich und hat die Auszubildenden in vielen Fragen zu Druck und Layout beraten. Die Gemeindeverwaltung hat das Schulabschlussprojekt finanziert. „Wir haben hier gerne unterstützt, denn welche Kommune hat schon ein eigenes Malbuch“, so Bürgermeister Tobias Meyer.