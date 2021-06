Haßloch: Verkehrssicherungsmaßnahmen im Haßlocher Wald ab Juli 2021

Haßloch – Ab dem 05. Juli 2021 werden im Haßlocher Wald Maßnahmen zur Verkehrssicherung durchgeführt. Das betrifft die Straße An der Fohlenweide, den Spielweg, den Walderlebnispfad sowie den Parkplatzbereich am August-Schön-Weg. Im Zuge der Arbeiten kann es abschnittweise zu Sperrungen kommen, die durch die Mitarbeiter des Forstzweckverbandes eingerichtet werden. Waldbesucher werden gebeten, sich an die Absperrungen zu halten.

„Je nach Aufwand sind die Sperrungen zeitlich begrenzt und nehmen in der Regel nur wenige Stunden in Anspruch“, so Revierförster Julius Paffrath. Die gesamte Maßnahme zur Verkehrssicherung soll innerhalb einer Arbeitswoche abgeschlossen sein.

Verkehrssicherungsmaßnahmen finden in regelmäßigen Abständen statt, um dafür zu sorgen, dass für die Waldbesucher keine Gefahr durch das Umstürzen von Bäumen (z.B. durch Stammfäule), Windwurf oder Windbruch ausgeht. Gerade in den hochfrequentierten Bereichen, die von vielen Leuten zur Naherholung genutzt werden, wird der Verkehrssicherungspflicht eine besondere Bedeutung zugeschrieben.